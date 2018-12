Lovre Kalinić: Imao sam odličnih ponuda, ali kada smo sjeli nisam dvojio ni sekunde

Puno smo puta slušali da u životu na kraju najbolje prođu oni koji znaju biti dovoljno strpljivi. A Lovre Kalinić (28) uvijek je bio strpljiv, cijelu karijeru. Mnogi su u Hajduku šansu dobili prije njega, ali on je šutio i radio, odlazio na posudbe, napredovao toliko da je jednom morao dočekati i svojih pet minuta. I među Vatrene je ulazio polako, uvijek maksimalno respektirajući one koji su u redu bili ispred njega. Prije točno tri godine već je - kao golman Hajduka - imao potpisan ugovor s Aston Villom, ali tada se ispriječila radna dozvola. “A što bih trebao sada nego se još jače primiti posla? Bit će novih ponuda, ali samo ako ću braniti najbolje što znam.”

Godinu dana kasnije otišao je u Gent, u kojem je dvije pune godine bio prvi golman Belgije. I tamo je ljetos imao spremljene kofere, jer bilo je jasno da je prerastao i Belgiju i Gent, ali čelnici kluba nisu željeli ni razgovarati o transferu manjem od 10 milijuna eura. Nekoliko je uglednih kupaca odustalo, a Kalinić je nastavio po starom. Šutio je, branio i čekao...

- I dočekao Aston Villu! Ili je Aston Villa dočekala mene, haha...priča za SN.

Dočekali ste jedno drugo. Nego, kako ste reagirali kada ste spoznali da vas Aston Villa želi dovesti?

- Ma nisam ni imao vremena reagirati. Ljudi su u utorak došli na razgovor, u srijedu je već bilo gotovo. Jedva sam stigao snaći.

Dobro, kako sada gledate taj transfer?

- Aston Villa je veliki klub, veliki engleski klub. Kada smo sjeli i kada su mi izložili svoju viziju, nisam ni sekunde dvojio. Moje osobne ambicije i želje Aston Ville imaju puno dodirnih točaka.

Nije vam trebalo neko vrijeme za razmišljanje?

- Zašto? Zato što je Aston Villa u Championshipu? Aston Villa je veći klub od Genta, ima gotovo dvostruko veći proračun, ima oko 35 tisuća gledatelja po utakmici, Gent ima oko 17 tisuća. U konačnici, po mnogim je parametrima Championship značajno jači od belgijske lige. Eto, zato mi je bilo lako odlučiti.

Što su vam čelnici Astone Ville rekli o planovima?

- Najprije treba znati da je Aston Villa promijenila vlasnike, da klub sada vode ljudi kojima je imperativ Aston Villu vratiti u Premiership. I po svemu što sam vidio, siguran sam da će se to i dogoditi, dao Bog i ovoga ljeta. Aston Villa želi u borbu za vrh, želi u Premiership i to je za mene velik izazov.

U Belgiji ste dvije godine u nizu bili prvi golman lige, tamo vam je izazova nestalo?

- Treba biti realan i priznati da je moj Gent ove sezone daleko od borbe za naslov prvaka jer je klub ljetos prodao nekoliko vrlo bitnih igrača. Za razliku od moje prve dvije sezone u Belgiji, u kojima smo pucali od ambicija. Da, nije isto braniti u momčadi koja želi solidan rezultat i u onoj koju zanima samo vrh. Planovi Aston Ville odmah su me napunili adrenalinom i to je bilo presudno.

U Gentu vam nisu pravili problema?

- Znate da sam već i prije imao odličnih ponuda, ali uvijek sam poštivao dogovor s klubom, a i prošle smo sezone slagali momčad za naslov prvaka. Kako to ove sezone nije bio slučaj, tako su čelnici Genta džentlmenski ispoštovali naš dogovor i pustili me. Naravno da su pritom pazili i da Gent financijski odlično prođe.

I prošao je jako dobro - kupili su vas za tri, a prodali za gotovo osam milijuna eura, uz što im pripada i 40 posto od sljedećeg transfera. Sigurno ni vi niste loše prošli?

- Financije sigurno nisu presudile u mojoj odluci o transferu, ali svakako imam veće novce nego što sam imao u Gentu.

Bili ste u Birminghamu, kako vas se dojmio klub?

- Znao sam da je Aston Villa velik klub, ali kada sam uživio vidio stadion, a posebno trening-kamp, doista sam ostao impresioniran. Aston Villa je po svemu ravna mnogim klubovima iz Premiershipa, od stadiona, uvjeta, navijača, tradicije, proračuna... Klub je u nekom trenutku upao u određene probleme, sada su tu novi vlasnici i nove ideje, i nema nikakvog razloga da se Aston Villa ne vrati tamo gdje joj je mjesto. U razgovorima mi je jasno prezentirano da će se to sigurno ostvariti i da su vlasnici spremni uložiti koliko god bude trebalo. Ne samo da se vratimo u Premiership nego da tamo imamo stabilnu i važnu ulogu.

Snimili ste malo situaciju u Championshipu?

- Vidim da je liga puna sjajnih klubova s velikim proračunima, još većim ambicijama i odličnim igračima. Odigrano je tek pola prvenstva i Aston Villa je bodovno jako blizu pravih šest mjesta, a to znači i blizu prilike za povratak u Premiership. Da će biti teško, toga smo svi svjesni, ali duga je sezona i bit će puno prilika.

Znamo da već godinama govorite o engleskom nogometu i da vam je veliki san bio zaigrati na Otoku. Što vas toliko privlači u Engleskoj?

- Svi mi gledamo utakmice i vidimo što se na njima događa. Na Otoku je posebna atmosfera na utakmicama, stadioni su redom krcati, ali više od svega sviđa mi se njihov mentalitet. Tko god igrao, oni se uvijek isto ponašaju, uvijek su 100 posto iza svojih, a i nikada ih nije briga za rezultat. Gubili ili vodili s 5:0, oni će uvijek igrati isto.

Nije li i u Belgiji bilo slično?

- Je, kako ne, ali s jednom bitnom razlikom: u Belgiji nogomet jest važan, ali nije najvažniji; tamo je biciklizam važniji od nogometa.

U Aston Villi vas čeka jako puno posla, momčad je u 22 kola primila 34 pogotka.

- To što će biti posla samo me dodatno veseli. Znamo da se tamo igra najagresivniji nogomet u Europi u kojem suci toleriraju puno agresivnih duela. To su uvjeti u kojima golman mora biti maksimalno koncentriran, ali i odlučan u intervencijama, posebno istrčavanjima, a to su uvjeti u kojima samo možeš dodatno napredovati.