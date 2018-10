Ispunio svoje snove: pogledajte prve pogotke najbržeg čovjeka na svijetu

Legendarni jamajčanski sprinter i najbrži čovjek na svijetu Usain Bolt ispunio je svoje životne snove. Nakon što je potpisao ugovor s australskim prvoligašem Central Coast Mariners zabio je svoj prvijenac. I ne samo to, u pobjedi svog kluba od 4:0 bio je dvostruki strijelac.



Marinersi su odigrali prijateljski susret protiv McArthur South West Uniteda i odigrali su izvrstan susret. Bolt je prvi pogodak postigao manirom rasnog golgetera, izborio se za prostor pored protivničkog stopera i pogodio snažno ispod vratara u prednji kut. Kod drugog zgoditka su mu pomogli suparnički igrači koji su u želji da stignu do lopte se sudarili i ostavili loptu Boltu koji je samo gurnuo u praznu mrežu.

- Moj prvi pravi susret i dva pogotka, to je prekrasno, predivan osjećaj. Ne mogu biti sretniji, odigrao sam dobar susret, pokazao da napredujem i da ću biti još bolji. Ja sam pravi napadač, i to će uskoro svi shvatiti. No želim i da moja momčad napreduje, da igramo puno bolje – ispričao je Bolt.

Nakon što je postigao dva zgoditka napustio je igru, ali je ostao uz ogradu Campbeltown stadiona u zapadnom dijelu Sydneya gdje podijelio tisuće autograma navijačima.

Prvi prvenstveni dvoboj, onaj pravi, Marinersi će imati 21. listopada protiv Brisbane Roara.