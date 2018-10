Mourinho stiže u Podgoricu na balkanski derbi

Mourinho dolazi u – Podgoricu, vijest je provaljena onako slučajno, prije vremena, u razgovoru s dužnosnicima crnogorskog Saveza, a kolega novinar, urednik u sportskoj rubrici podgoričkih Vijesti Danilo Mitrović imao je “svjetski ekskluziv”, štomu je potom potvrdio i sam Predrag Mijatović,koji dolazi uPodgoricu s Mourinhom.

Koga će gledati Mourinho? Igraju Crna Gora i Srbija, u okviru Lige nacija, u četvrtak s početkom u 20.45 sati, prvi put da se u okviru nogommetnih reprezentacija nadmeću susjedne zemlje bivše Jugoslavije koje smo nekad (ne tako) davno poznavali i kao “dva oka u glavi”.

U međuvremenu ih razdvajaju ne samo državne granice, nego i veliko rivalstvo u sportu, u vaterpolu, košarci, rukometu, a evo sada i u nogometu se prvi put nadmeću.

Mourinho je, dakle, najbolji prijatelj s Predragom Mijatovićem, nesuđenim nogometašem Hajduka s kraja osamdesetih godina koji je tada, unatoč postignutom dogovoru, iz Budućnosti pod pritiskom prešao u – Partizan. A onda je postao legenda ne samo yu-nogometa, nego i onog što se zvalo Srbija i Crna Gora.

Sad svoga prijatelja i štićenika Mourinha dovodi u svoju Podgoricu da gledaju zajedno i njegove i Crnu Goru i Srbiju.

Mourinho ima afinitet za nogometaše s ovih prostora, Mijatović mu je bio direktor u Real Madridu, a zajedno su “podizali” i odabrali i Luku Modrića.

S Mijatovićem je lanjskog ožujka Mourinho došao u Zagreb, gledao je utakmicu Hrvatska – Ukrajina, tada ga se povezivalo s interesom Manchester Uniteda za Ivana Perišića, pa premda je ponuda Uniteda bila u zraku, a možda i na stolu Intera ipak se nisu složili oko odštete (40 ili 60 milijuna eura). Perišić je na kraju ostao u milanskom Interu, u Italiji, a Mourinhu je bilo lijepo u Zagrebu.

Sad Mourinho gleda Srbiju, kažu treći put, a veliko prijateljstvo i uska povezanost s Mijatovićem dovode ga u – Podgoricu. Možda bude koji dobar Crnogorac ili Srbin.

Ima mu tko ukazati na igrače, u društvu s njim bit će i Nemanja Matić, poslovođa igre Manchester Uniteda koji poput Aleksandra Kolarova (člana Rome) ne može igrati za Srbiju, ali će zato i on biti uloži uz svoga trenera Mourinha.

Nemanja je Mourinhov oslonac u teškim danima u Manchesteru, nije poput Paula Pogbe i Alexisa Sancheza za koje se smatra kako u svlačionici rogobore i prvi negoduju protiv metoda i odnosa s temperamentnim, prgavim Portugalcem.

Special One će se od trauma iz Premier League odmoriti malo na obalama Morače.

Dolazi li “pazariti”? A zašto se ne bi samo odmarao uz prijatelje Mijatovića i Matića? Da ubije slobodne dane i svrati na “čudesa od mesa”?

Za poslove mu ionako brine Mijatović, on će ga uputiti u igrački kadar, a ako baci oko na Crnogorce i Srbe, za konačne poslove ionako će se pobrinuti Jorge Mendes.

Mourinho u Podgorici, kao lani u Zagrebu, vijest je koja uzdrma medije u regiji, posebno se prati svaki njegov korak. Ima nešto posebno u tim Portugalcima, baš kao i Cristiano Ronaldo i Mourinho je sam za sebe vijest.

Još i više kad mu ne ide na klupi Uniteda i kad će Manchester zamijeniti - Podgoricom.

U četvrtak u 20.45 sati dvoboj naših susjeda Crne Gore i Srbije okupira pozornost i po rivalstvu koje se tek stvara između “dva oka u glavi”, pa se zna i za izjavu Kolarova koji je zamjerio Adamu Marušiću iz Lazija, rođenom Beograđaninu “kako može i kako mu se da igrati za Crnu Goru, a Srbin je”?!

No, to je neka druga tema, drž’mo se Mourinha i što će Special One radit na stadionu Budućnosti Pod Goricom. ∙