Bivši 'vatreni' našli su se u jako nezgodnoj poziciji: Bišćan je ovim potezom zatvorio ulaz svim Hrvatima na Cipar!

U ciparskom Anorthosisu su šokirani. Na treningu su očekivali Igora Bišćana,a onda su saznali da je postao trener Rijeke! A posebno su bili šokirani bivši hrvatski reprezentativci Gordon Schildenfeld i Danijel Pranjić.

- Ta priča oko Igora Bišćana izravno se odnosi na mene, zato sam se odlučio nešto kazati na tu temu. Jer baš je mene predsjednik kluba pitao o Igoru Bišćanu, a ja sam kazao sve najbolje, rekao da bi on bio izvanredan trener za naš klub. I onda se dogodi ovo, neshvatljivo - pričao nam je jučer Gordon Schildenfeld.

Šifo se našao u jako nezgodnoj poziciji, a također i Pranjić, koji je također kod predsjednika kluba agitirao za Bišćanov dolazak - pišu Sportske novosti.

- Danas mi je predsjednik poslao poruku; 'to su vaša hrvatska posla'. Zamislite kako sam se osjećao. Sad se Pranja i ja moramo pravdati na način;'pa znate, pa nije, pa ovo, pa ono'... Užasno nam je neugodno.

Bišćan je sad ovim potezom zatvorio ulaz svim Hrvatima na Cipar! Sad će svi dobro razmisliti hoće li dovesti nekoga iz Hrvatske. Baš nam je teško, nas se pitalo za Bišćana, obojica smo rekli “da, naravno”. Trenerske vrijednosti Bišćana su vrhunske. Sad se ovaj događaj tiče nas, stvarno nije bilo korektno od Bišćana.

Priča nam u dahu...

- Cijeli dan kod predsjednika kluba branimo svoj i tuđi obraz! Pa, Bišćan je potpisao ugovor prije četiri dana. Predsjednik ga je onda pustio da ode u Kinu na humanitarnu utakmicu, jer ga je pitao. Makar, s obzirom na to da je potpisao ugovor, ja ne vjerujem da će na ovome završiti. Ne znam za pravne posljedice, ali držim da to ne ide samo tako. Ja to nikad ne bih mogao napraviti.

Anorthosis, naravno, ima sad drugu opciju za trenera nakon odlaska Ronny Levyja, ali...

- Da me predsjednik nije pitao, da ovdje Pranja i ja nismo dali sve od sebe da sutra ovdje mogu doći hrvatski nogometaši i treneri, ne bih s ovime niti izlazio van, sačuvao bih mišljenje za sebe. Ali zaista se počelo tražiti Hrvate, stalno nas je netko pitao “je li ovaj slobodan, je li onaj slobodan, bi li ovaj došao”... Do sad je bilo, kad je Hrvatska u pitanju nema problema.

- Stigao nam je i Ivan Vargić. Bilo je razgovora i za neke druge igrače, za koje se ne zna. Eto, zahvaljujući Pranjiću sad je stigao jedan momak koji je na posudbi. Mi smo otvarali vrata, a Bišćan ih je sad zalupio. Prijatelju, tvoje trenerske vrijednosti su jedno, ali ovo sad me jako razočaralo. Ne može se tako... - zaključio je bivši Vatreni Gordon Schildenfeld.