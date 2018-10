Nikola Vlašić: Moskva je oduševljena, ali Blanka je ovdje i dalje veća zvijezda nego ja

Zvjezda večeri tog utorka u europskom, time i u svjetskom nogometu, bio je Nikola Vlašić. U dresu moskovskog CSKA-a, gdje je na posudbi kao igrač Evertona, Splićanin je već u drugoj minuti zabio gol velikom Realu iz Madrida.

Ostao je to jedini gol na utakmici, moskovski je klub izdržao do kraja i osvojio tri velika boda, a priča o Nikoli Vlašiću objavljena je u svim relevantnim svjetskim medijima koji prate nogomet. Odluka da iz Engleske ode na posudbu u Moskvu pokazala se tako pravim pogotkom, jer na Goodison Parku Vlašić nakon odlaska trenera Ronalda Koemana, koji ga je i doveo u Englesku, nije igrao koliko je želio.

U Moskvi je igrački oživio, a sada i “eksplodirao” na velikoj sceni. Nakon prospavane noći slegli su se i dojmovi u njegovoj glavi pa nam se iz Moskve javio. Što je presudilo? Kako to da je CSKA srušio veliki Real? Što je tajna?

– Psihologija – otkrio nam je Nikola.

Kako psihologija?

– Iskreno, do sada sam uvijek mislio da je priča o važnosti psihologije u sportu prenapuhana. Da nije toliko bitna. No, sada sam se uvjerio da sam bio u zabludi. Naš trener Viktor Gončarenko pet dana prije utakmice nas je pažljivo pripremao za ovu utakmicu. Svaki nam je dan govorio da ne gledamo na njih kao na nekakve bogove, već da razmišljamo o svakome od njih kao o igračima, nogometašima kakvi smo i mi. I da se svi bavimo istim poslom, da jednostavno dođemo na travnjak i igramo kako znamo. I to nam je ušlo u glavu, igrali smo bez respekta prema njima i uspjeli smo.

Odlično ste pratili akciju, presjekli loptu Tonija Kroosa. Kakav je bio osjećaj zabiti taj gol?

– Vidija sam da se Kross priprema dati balun. Krenuo sam odmah presjeći tu loptu, i prije nego je išao u dodavanje. Ne dogodi se često da Kroos tako pogriješi, ali sada jest, iskoristio sam situaciju, imao sreće i zabio gol. Bio sam presretan. Dalo nam je to odmah na početku još više snage i elana da se još bolje i žešće branimo od njihovih pokušaja. Možda je Real u tom trenutku mislio da ima još dovoljno vremena, ostalo je još 88 minuta do kraja utakmice, ali kad ne uđeš 100 posto u utakmicu, teško je dignuti se kasnije, pogodiš stativu prečku... I ne ide.

Kako su navijači reagirali na gol? Kako inače gledaju na vaše nastupe?

– Navijači su bili oduševljeni, atmosfera na stadionu bila je fantastična, na tribinama je bilo 70 – 80 tisuća ljudi. Novine ne čitam jer još ne razumijem ćirilicu. Imam službeni instagram profil, tu mi navijači pišu komentare na engleski, vidim da su svi oduševljeni.

Kakav je život u Moskvi?

– Grad je ogroman, lijep, čist i uredan. Unajmio sam stan pola sata od grada i pola sata od kampa, ali sve te relacije u Moskvi treba uzeti s rezervom. Kad je gužva treba mi i dva sata do grada. Gužve su ponekad ogromne, a imam aplikaciju koja pokazuje koliki je stupanj gužve. Ako je stupanj gužve preko 7,8 onda ste u problemima.

Hrvatskim nogometašima ide u Rusiji, vi sada briljirate, a reprezentacija je na Svjetskom prvenstvu napravila čudo. Je li vam sada, iz ove perspektive, žao što niste bili dio te momčadi?

– Nije mi žao i ne razmišljam puno o tome na takav način jer nisam ni zaslučio ići na Svjetsko prvenstvo, nisam igrao u klubu, a osim toga ekipa je napravila čudo. Momci su ostvarili povijesni rezultat i napravili su me ponosnim, kao i svakog drugog Hrvata.

Sada se ipak piše o dobrim igrama Nikole Vlašića i mnogi su uvjereni da vam mjesto u reprezentaciji u idućim akcijama ne smije pobjeći?

– Kad ovako igram, onda očekujem i nadam se da mogu biti dio reprezentacije. Ali prvo me čeka važna U-21 utakmica protiv Grčke (12. listopada u Puli, nap. a.), jako bitna jer ako to dobijemo idemo izravno na Europsko prvenstvo. Vjerujem da ćemo uspjeti pobijediti ih jer smo kvalitetniji od Grčke.

Što kaže sestra Blanka? Ona je u svojoj karijeri često bila u Rusiji, skakala...?

– Trenutno je u Americi, čestitala mi je. Ona je emotivna, proživljava sa mnom sve ove trenutke, šalje poruke podrške. Voli i ona Moskvu i Rusiju općenito, najveće su joj suparnice uglavnom bile iz Rusije.

Je li gol za pobjedu protiv Reala u Ligi prvaka trenutak kada Blanka polako postaje sestra Nikole Vlašića, umjesto da je Nikola Vlašić Blankin brat?

– U Rusiji, ona je i dalje puno veća zvijezda od mene, barem tri puta veća. Ovdje svi znaju za nju, ljudi su u Rusiji baš nabrijani za atletiku. U ostalim državama u kojima sam bio svugdje je nogomet, nogomet, nogomet... A sve je ostalo jako daleko. U Rusiji je atletika doista velika, baš im je pri vrhu sportova.

Kakvi su dojmovi iz ruskog prvenstva?

– Zasad smo četvrti, malo smo lošije ušli u prvenstvo, sada smo se stabilizrali. U nedjelju nas čeka gradski derbi protiv Lokomotiva koji je sedmi. Zenit nam malo bježi, ali imamo još odigrati dvije utakmice s njima pa se ne bojim – zaključio je Vlašić.