To se zove stimulacija: otkrivena tajna klauzula Ronaldovog ugovora s Juventusom

Želio je zarađivati više nego u Real Madridu, gdje po njegovom mišljenju nije bio dovoljno cijenjen. Pojavio se Juventus koji je isplatio 117 milijuna eura "kraljevskom klubu", uz to je portugalska zvijezda potpisala ugovor na četiri godine koji mu jamči godišnju plaću od 30 milijuna eura.

Dobar je to novac, obilan, ali nije to sve, talijanski mediji su "iskopali" da Cristiano Ronaldo ima i tajnu klauzulu s Juventusom, nazvanu "gol po utakmici". U toj klauzuli stoji da ako Cristiano bude na kraju sezone imao prosjek od jednog zabijenog gola po utakmici da će dobiti dodatnih pet milijuna eura. S obzirom na to da se u početku mučio, malo je u zaostatku, ali s dva zgoditka Sassuolu može sve lako stići u narednim dvobojima.

Svima je poznata glas za golovima Portugalca, trudio bi se svakako dokazati svima, a ovih pet milijuna eura su sasvim fina dodatna motivacija da odigra vrhunsku sezonu.