Bio na večeri sa suparničkim igračima i izazvao skandal: Tako je to u nogometu, u dobrim ste odnosima s igračima iz drugih država, da nije tako bili biste usamljeni

Zeničko Bilino polje sretno je mjesto za reprezentaciju BiH, igraju najbolje na tom stadionu. Tako su nakon pobjede protiv Sjeverne Irske izabranici Roberta Prosinečkog slavili i protiv Austrije pogotkom Edina Džeke. Klasan igrač kakav Džeko u stvari i je, je ipak razina iznad za ovu skupinu Lige nacije.

No Austrijance je više od poraza razljutila gesta njihovog reprezentativca Marka Arnautovića, napadača West Hama koji se iste večeri u jednom od sarajevski restorana družio s Džekom i nekolicinom reprezentativaca "zmajeva". Dapače krenuli su i javni napadi na Arnautovića koji se nije iskazao prema državi čiji dres nosi, navodeći da je tulum bio izuzetno bučan i raskalašen. No niti on nije ostao bez odgovora.

– Nije bilo nikakvog provoda, niti sam se zabavljao ili nešto slavio. Otišao sam na večeru u jedan mali restoran s prijateljima i poznanicima. Tako je to u nogometu, u dobrim ste odnosima s igračima iz drugih država. Da nije tako bili biste usamljeni, da samo igrate i trenirate i da se ne družite – kazao je Arnautović za austrijske medije.