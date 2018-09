Neki od najboljih trenera današnjice dali prijedlog: UEFA ukida pravilo zbog kojeg utakmice nokaut faze više neće biti iste

Okupljanja u Nyonu u vrijeme ždrijeba nudi čitav niz zanimljiv sastanaka, rasprava i panela. Tako su na forumu pod imenom Elitni klub trenera neki od najboljih svjetskih trenera promišljali o budućnosti klupskih natjecanja. Tako je sa sastanka upućena poruka UEFA-i da se razmisli o ukidanju pravila "gol u gostima", jer bi, prema njihovom razmišljanju, susreti dobivali drugačiju i zanimljiviju dimenziju.

- Treneri vjeruju da postići u gol u gostima nije toliko teško kao ranije. Misle da se to pravilo treba provjeriti i to ćemo uraditi. Logično je da se nogomet i sama igra promijenila i golovi postignuti u gostima ne nose težinu kao kada je to pravilo uvedeno - rekao je UEFA-in direktor za natjecanja Giorgio Marchetti.

Mnogi smatraju da je ovo pravilo kontraproduktivno jer se domaće momčadi često odluče igrati defenzivnije kako bi se izbjeglo primanje zgoditka kod kuće koji bi u konačnici mogao biti i presudan u sustavu eliminacija.