Kako su samo iznenađujuće lako slavili igrači Sampdorije nad Napolijem, mnoge je to iznenadilo. No lagani 3:0, čisto i glatko. Nisu Napolitanci očekivali ovakav klasičan nokaut, ali obično to tako biva.

Osim pobjede jedan je detalj postao virtualni hit, pogodak Fabija Quagliarella koji je velemajstorski u skoku sa sedam-osam metara petom loptu poslao dijagonalno u malu mrežu. Potez kakav se rijetko viđa, spektakularan, atraktivan i jedinstven.