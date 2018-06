Francuzi i Argentinci odigrali jednu od luđih utakmica na prvenstvu!

Nogometaši Francuske plasirali su se u četvrtfinale SP u Rusiji nakon što su u subotu u Kazanju u osmini finala svladali Argentinu sa 4-3 (1-1), a junak susreta bio je 19-godišnji Kylian Mbappe, koji je izborio penal te je zabio dva pogotka.

Nogometaši Francuske napokon su na SP u Rusiji odigrali jednu dobru utakmicu, a briljirao je Kylian Mbappe. Francuska je prvi puta zaprijetila u 9. minuti, iz slobodnog udarca sa 22 metra Antoine Griezmann pogodio je gredu.



No, u 13. minuti Francuzi vode. Kylian Mbappe je sa svoje polovice sam krenuo u kontranapad, nekoliko Argentinaca ga je pokušalo zaustaviti, ali on je pored njih prolazio kao brzi vlak i nakon što je pretrčao pola igrališta u 16-ercu ga je oborio stoper Marcos Rojo, a sudac je pokazao na bijelu točku. Siguran realizator bio je Antoine Griezmann.



U 21. minuti nova opasnost za gol Argentinaca, slobodni udarac na rubu kaznenog prostora izborio je nezaustavljivi Mbappe. No, Paul Pogba puca preko gola.



Argentina je bila nemoćna i bezopasna, ali u 41. minuti iz akcije koja ništa nije obećavala "gauči" dolaze do poravnanja na 1-1. Strijelac je bio Angel Di Maria, koji je sa 30 metara fantastičnim udarcem zatresao mrežu.



Nakon što je u završnici prvog poluvremena Francuze šokirao Angel Di Maria, u 48. minuti novi pogodak za Argentinu. Strijelac je bio branič Gabriel Mercado, koji je skrenuo loptu u mrežu nakon udarca Messija sa ruba 16-erca.



Preokretima tu nije bio kraj. U 56. minuti nesporazum argentinskog vratara Armanija i braniča Fazija umalo je kaznio Griezmann. No, minutu kasnije francuski branič Benjamin Pavard sa ruba 16-erca postiže fantastičan pogodak za 2-2.



Onda na scenu opet stupa fantastični Kylian Mbappe. U 64. minuti, nakon ubačaja u 16-erac, odlično se snašao i ponovno dovodi "trikolore" u vodstvo. A u 68. minuti, nakon polukontre, Mbappe zabija za 4-2.



Do kraja susreta Argentina je uspjela samo ublažiti poraz, kad je u sudačkoj nadoknadi (90+3) Sergio Aguero, nakon ubacivanja Messija, glavom pogodio mrežu.



Večeras u 20 sati u Sočiju u osmini finala sastaju se Urugvaj i Portugal, a pobjednik tog susreta će u četvrtfinalu igrati protiv Francuske 6. srpnja u Nižnji Novgorodu.

FRANCUSKA - ARGENTINA 4-3



FRANCUSKA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé (Thauvin, 88), Griezmann (Fekir, 83), Matuidi (Tolisso, 75), Giroud.



ARGENTINA: Armani, Mercado, Rojo (Fazio, 46), Otamendi, Tagliafico, Banega, Mascherano, Enzo Pérez (Agüero, 66), Pavon (Meza, 75), Messi, Di María.



STRIJELCI: 1-0 Antoine Griezmann (13-pen), 1-1 Angel Di Maria (41), 1-2 Gabriel Mercado (48), 2-2 Benjamin Pavard (57), 3-2 Kylian Mbappe (64), 4-2 Kylian Mbappe (68), 4-3 Sergio Aguero (90+3).



SUDAC: Alireza Faghani (Iran)



STADION: Kazanj Arena



GLEDATELJA: 42.000