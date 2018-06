‘Trikolori’ se pitaju: Koliko Leo Messi ima (još) života?

Odmah ‘u glavu’, osmina finala Svjetskog prvenstva u Rusiji počinje najspektakularnijim parom, onim između Francuske i Argentine danas od 16 sati.

Antoine Griezmann protiv Lea Messija, jedan na drugog namjerit će se dva dobra poznanika iz španjolske Primere, nesuđeni suigrači u Barceloni. Jer, ovoga proljeća dugo se činilo izvjesnim kako će Griezmann prijeći u Barcelonu, no uoči ‘mundijala’ stigla je vijest kako je potpisao novi ugovor s Atletico Madridom.

Međutim, priča o transferu u Kataloniju bila je vrlo ozbiljna, čak je i dio Atleticovih navijača na kraju sezone zviždao Francuzu zbog njegova koketiranja s Barcom. No, navodno je od Katalonaca tražio preveliku plaću, te je na koncu ipak ostao u Madridu.

Dvojica zvijezda španjolske Primere tri utakmice u skupini u Rusiji odigrali su ispod očekivanja, zabivši samo po jedan gol. Griezmann, inače prvi strijelac Eura 2016., je, za razliku od Messija, pogodio jedanaesterac u prvom susretu, no to mu je bio jedini pogodak do sada.

Argentinac je, pak, ‘proradio’ tek kad je bilo ‘biti ili ne biti’ protiv Nigerije, kojoj je zabio iz igre. U posljednje četiri sezone, otkako je Griezmann došao u Atletico, njih dvojica puno su se puta susreli u derbijima između Madriđana i Barcelone. Messi je u tim dvobojima zabio osam, a Francuz tri gola. No, ‘mali zeleni’ u reprezentaciji nije okružen takvim znalcima kao u Barceloni, a igra ‘gaučosa’ nije ni blizu tako uigrana kao što je to u ‘blaugrani’.

Argentinci su, nakon uvjerljivog poraza od Hrvatske, puno toga promijenili protiv Nigerije, u obrani su zaigrali s četvoricom, a ne s tri stopera kao do tada

Iz njihova tabora čak stižu glasine kako je izbornik Jorge Sampaoli to samo na papiru, odnosno da o svemu odlučuje – Messi. I nakon svih promjena ‘gaučosi’ su s Nigerijom samo prvo poluvrijeme odigrali dosta dobro, na kraju su do pobjede vrijedne prolaza došli tek u 87. minuti.

Premda su se i Francuzi dosta mučili, ipak su osminu finala osigurali već nakon prva dva susreta, te se protiv Danske nisu puno potrošili u utakmici u kojoj je jednima i drugima odgovarao remi. Pogba u Rusiji izgleda dobro, puno bolje nego protekle sezone u Manchester Unitedu. Još ako proigra Griezmann, Francuzi će biti jedni od glavnih kandidata da odu do kraja.

Zbog svega su ‘tricolori’ barem blagi favoriti, ali ne bi bilo prvi put da Argentinci iznenade i provuku se i kad ne igraju dobro. Oni koji se sjećaju SP-a u Italiji 1990. sjetit će se da je Argentina tada kao aktualni svjetski prvak jedva prošla skupinu, pa su u osmini finala naletjeli na Brazil i izbacili ih uz dosta sreće, te se dvjema pobjedama na jedanaesterce (tadašnja Jugoslavija i domaćin Italija) provukli sve do finala.

Francuska i Argentina dosad su se dva puta susrele na ‘mundijalima’, oba puta u skupini i oba puta Argentinci su bili bolji.

No, bilo je to davno, zadnji put prije 40 godina kada su ‘gaučosi’ osvojili prvi od svoja dva svjetska naslova, a prije toga daleke 1930. godine. Još devet puta su igrali u prijateljskim utakmicama, Argentina je i ukupno bolja sa šest pobjeda, tri remija i dva poraza.

U ovom stoljeću međusobno su igrali dva puta, oba puta je Francuska izgubila kao domaćin. Posljednji put, 2009. godine, jedan od dva gola zabio im je Messi. ∙