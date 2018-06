Poklopilo im se sve sa sloganom: njemačka javnost se ruga igračima 'elfa' da su ispunili obećanje

Kaže se da je najlakše mlatiti po protivniku dok je na podu, na koljenima. Stvarno i u pobjedi treba biti veliki, ne poniziti onog drugog.

No to izgleda kod slučaja Njemačke nogometne reprezentacije nije slučaj, kao da su mnogi čekali pad ovog sastava da ih napadnu sa svih strana, svim oružjima. Ruganje na najjače, bez milosti.

Recimo njemački Deutsche Welle je preslikao slogan s autobusa nogometne reprezentacije podsjetivši da su upravo ovi nogometaši ispunili dano obećanje. A na autobusu piše "idemo zajedno ispisati povijest". I jesu, ovo je povijesno ispadanje, prvi put u prvom krugu da se Njemačka oprašta od Svjetskog prvenstva.

"Let's write history together."



Germany's players are on their way home after their historic early #WorldCup exit. pic.twitter.com/8u2Js9SekW