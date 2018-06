Glavna tema svjetskih medija: pronađen 'krivac' za najveću sramotu koju je Njemačka doživjela

Šokantno ispadanje branitelja naslova svjetskog prvaka Njemačke sa SP-a u Rusiji, što je prvi put u povijesti Mannschafta, glavna je tema svjetskih medija u četvrtak.

Njemački dnevnik "Bild" je u četvrtak "Bez riječi" na naslovnici nakon eliminacije. Zanimljivo je da je isti naslov na prvoj stranici imao i 2014. kada je Njemačka na SP-u 2014. u Brazilu sa 7-1 zgazila domaćina.

"Bild" ističe kako se radi "o najvećoj sramoti koju je Njemačka doživjela na Svjetskom prvenstvu".

"Frankfurter Allgemeine" je skroman s "Njemačka eliminirana u prvom krugu". "Süddeutesche Zeitung" ide u istom smjeru i dodaje kako će "taj travnjak u Kazanju uvijek biti povezan u povijesti njemačkog nogometa s ovom eliminacijom".

"Tagesspiegel" je pronašao krivca za katastrofu, stavivši na naslovnicu fotografiju izbornika Joachima Loew uz riječi "Aus !" (Van!).

"Kicker", sportski časopis je na istoj valnoj duljini jer piše kako "teško zamisliti nastavak suradnje s Loewom" te govori kako je reprezentacija pokazala "razočaravajuće zajedništvo i patetičnu sliku".

"Gotovo je!", naslov je na "Die Weltu, koji je tome dodao naslove iz stranih medija opsujući "gorku večer" i "izvedbu nedostojnu svjetskog prvaka".

Iako Englezi u četvrtak igraju protiv Belgije za prvo mjesto u skupini njihovi su mediji posvećeni eliminaciji Njemačke. "Suze u Berlinu", piše britanski dnevnik.

"Sun" ističe njemačku riječ "Schaudenfreude" koja u prijevodu znači radost zbog tuđe nesreće uz fotografiju uplakanog Mullera, Oezila spuštene glave i Gomeza koji se drži za glavu.

"Sun Sport" donosi fotografiju skupine F s Njemačkom na zadnjem mjestu, a ispod fotografije piše "Izrežite i zadržite da vas nasmije kada se osjećate loše".



Ista stvar je u Belgiji za "De Morgen" koji na naslovnici umjesto svojih "crvenih vragova" stavlja Njemačku i parodira izjavu Garyja Linekera "Nogomet je jednostavna igra. 22 igrača trči za loptom 90 minuta, i na kraju uvijek pobijedi Njemačka".

La maldición del campeón, un recorte para que te creas que Alemania está eliminada... #LasPortadas del día 🍩☕📰➡ https://t.co/bPye8TjDMe #FelizJueves pic.twitter.com/j4AXUYKfPT — MARCA (@marca) June 28, 2018

Danas "De Morgen" ima naslov "I na kraju Njemačka izgubi". Sličan naslov ima i Portugalska "A Bola".

Duhoviti su i Talijani pa "Corriere dello Sport" ističe naslov "Vidimo se na plaži!".

O prokletstvu koje se nastavlja - nakon Francuske 2002., Italije 2010. i Španjolske 2014. koje su sve eliminirane u prvom krugu - pišu ostali mediji.

Tako brazilski "O Globo" piše "Prokletstvo je palo i na Njemačku". "Marca" u istom tonu piše o "prokletstvu prvaka". "Mundo deportivo" dodaje naslov "Povijesni lom", a As "Zbogom Njemačka" nastavlja.

"Financial Times" se osvrnuo na "očajne" njemačke navijače, "Metro" parafrazira "Auf Wiedersehen" (do viđenja) u "Out Wiederhesen" uz fotografiju trojice uplakanih navijača.