Ima li kapetana na brodu: nećete vjerovati, ali ovu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu svaki put povede drugi igrač

Kapetane, povedi nas !! Možda bi to bilo i lako izgovoriti s imenom igrača kojeg prepoznaješ već kao lider u momčadi. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji postoji reprezentacija koja je za svaku utakmicu u skupini promijenila kapetana. I zove se – Brazil.

Da, zvuči nevjerojatno, ali je istinito, Brazil nema "stalnog kapetana" , u nekim projekcijama bio je predviđen Dani Alves, ali kako se ozlijedio i ne nastupa, nema niti kapetana. Tako je za susret protiv Švicarske na centar momčad poveo Marcelo, protiv Kostarike tu je čast dobio Thiago Silva, dok je kapetan u dvoboju protiv Srbije bio stoper Joan Miranda. Tri utakmice – tri kapetana.

Sjeti se samo da je protiv Hrvatske u prijateljskom dvoboju traku nosio mlađahni Gabriel Jesus. Tu dolazimo do prave priče, kapetansku traku nosio je Thiago Silva, ali je 2014. godine izbornik Dunga u lidera reprezentacije promovirao Neymara. Nakon olimpijskih igara 2016. godine Neymar se zahvalio na ovoj počasti, odbio je dalje nositi traku. I od tada počinje lutanje.

Novi izbornik Tite je do sada u svom mandati promijenio čak 17 kapetana, gotovo pa za svaku utakmicu je drugi igrač s trakom oko ruke koji povede momčad u utakmicu. Je li to dobro ili nije, teško je kazati, ali činjenica je da svaki od igrača koji je dobio traku je izjavio da je ponosan na to, ali ne ostaje dugo u njenom posjedu.

Nekako od 2014. i poraza 1:7 od njemačke kada su mediji navalili na kapetana Thiaga Silvu da nije poduzeo sve kako bi razdrmao momčad nitko nije u stanju podnijeti pritisak. Pa čak niti Neymar kojem bi izgleda to trebalo biti najlakše s obzirom na reputaciju i status mega zvijezde.

Ako izbornik odredi da budem kapetan i u finalu ja ću to prihvatiti. Ako i pobijedimo, osvojimo titulu kao kapetan ću podići pehar i biti najsretniji igrač na svijetu. Ako ne osvojimo titulu bit ću ponosan jer sam poveo momčad Brazila u finale. Biti kapetan Brazila je velika čast – kazao je posljednji u nizu Joao Miranda.

Tite se ne izjašnjava, mijenja kapetane, valjda će pronaći onog pravog koji će povesti momčad u velike dvoboje.

- Vidjet ćete sami zbog čega sam traku dao Mirandi, ne trebam objašnjavati – samo je kratko odgovorio na pitanje novinare o novom kapetanu.