Loew i igrači u šoku: U svlačionici je mrtva tišina...

Nakon šokantnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva njemački izbornik Joachim Loew istaknuo je da nisu zaslužili proći u osminu finala.

"Razočaranje je veliko, nisam mogao ni zamisliti da ćemo izgubiti od Južne Koreje. Našu taktiku nismo mogli ostvariti na terenu i nismo zaslužili da prođemo u osminu finala. Nismo zaslužili obraniti naslov. Ovo je gubitak za njemački nogomet i odgovornost je na meni", kazao je Loew nakon poraza od Južne Koreje 0-2, što je dovelo do toga da prvi puta u povijesti njemačka nogometna reprezentacija nije prošla skupinu na svjetskom prvenstvu.



Iako ima ugovor do 2022. godine, izbornik Loew nije odbacio mogućnost da podnese ostavku nakon ovakvog neuspjeha. "Još je prerano da bih vam odgovorio na to pitanje. Razočaranje u meni je veliko i trebat će mi nekoliko sati da bih stvari mogao sagledati jasnije", izjavio je Loew.



No, menadžer njemačke reprezentacije Oliver Bierhoff uvjeren je da će Loew ostati na kormilu nacionalne momčadi: "Nije vrijeme za pojedinačne analize. Uvjeren sam da će Loew ostati na kormilu reprezentacije".

Prvi puta u povijesti njemačka nogometna reprezentacija nije prošla skupinu na svjetskom prvenstvu, a njemački stoper Mats Hummels napominje da su posljednji puta bili uvjerljivi u jesen prošle godine.

"Teško je naći prave riječi. Vjerovali smo do kraja da možemo dobiti. Iako smo imali dosta prigoda, lopta nije htjela u mrežu. I ja sam imao zicera pred kraj susreta. No, moramo biti iskreni prema sebi i reći da smo posljednji puta uvjerljivi bili u jesen prošle godine", rekao je Hummels



O šokantnom ispadanju oglasio se i Steffen Seibert, glasnogovornik njemačke kancelarke Angele Merkel.

"Žalosno, ali ovo nije bilo naše svjetsko prvenstvo. Doći će druga prvenstva na kojima ćemo se opet veseliti", priopčio je Steffen Seibert.



No, list Der Spiegel bio je puno oštriji, te je istaknuo "povijesna sramota".