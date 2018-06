Tko je kazao da favoriti uvijek prolaze, nigdje to ne može biti zapisano tako. Lopta je okrugla i tko zna što se sve može dogoditi u 90. minuta.

Mnogi su i prije dvoboja između Njemačke i Južne Koreje isticali da bi pobjeda protiv Šveđana stigla prekrasnim pogotkom Tonija Kroosa mogla tek malo zamaskirati probleme koje imaju u "Elfu".

I onda se to dogodilo, najveća senzacija do sada, branitelj naslova ide kući nakon prvog kruga. Upali Nijemci u Kazan i to u sudačkoj nadoknadi. Primili su ne jedan nego dva pogotka, Južnu Koreju je u vodstvo u četvrtoj minuti nadoknade u vodstvo doveo Kim Young-Gwon, da bi u osmoj minuti nadoknade na 2:0 povećao Song Heun Min. I to je to, bye bye Njemačka.

Senzacija !!! Malo je kazati, ovo je najveća senzacija. Uštipnite nas, možda spavamo .....