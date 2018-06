Dramatične scene u svečanoj loži: velikom Maradoni pozlilo, hitno prebačen u bolnicu

Argentina se provukla u drugi krug, pobjedom nad Nigerijom uspjeli su se domoći druge pozicije i izboriti osminu finala u kojoj će se u subotu igrati protiv Francuske. Dramu na travnjaku koja je kuminirala pogotkom Roja u 86. minuti za pobjedu i prolaz veliki Armando Diego Maradona ipak nije do kraja izdržao. Maradoni je pozlilo i osiguranje ga je uz pomoć medicinskog osoblja odvelo u bolnicu u Sankt Peterburgu.

Drugs are no good kids... Maradona has 3 arms and 2 fingers... his drug councillor looks on in helpless despair! pic.twitter.com/RlmcNdmrY0