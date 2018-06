'Smilovali' se Portugalu: pogledajte kiks Ronalda s bijele točke i nevjerojatan promašaj Irana u sudačkoj nadoknadi

U dvoboju zadnjeg, 3. kola B skupine SP-a u Saransku su nogometaši Portugala i Irana odigrali 1-1(1-0), a s tim rezultatom su u osminu finala prošli Portugalci.

Pogodak je za europskog prvaka Portugal, i to vrlo atraktivan, postigao Ricardo Quaresma u 45. minuti, a izjednačio je Karim Ansarifard iz penala u trećoj minuti sudačke nadoknade. Cristiano Ronaldo je u 53. minuti promašio kazneni udarac.

Portugalci još jednom prikazali neuvjerljivu igru, no Iran se ipak pokazao nedoraslim da nanese štetu kvalitetnoj europskoj momčadi. No, Iranci su ipak mogli u završnici izbaciti Portugal, zabili su iz kaznenog udarca, a potom je minutu napadač Karim Taremi imao stopostotnu priliku, koju je promašio i smilovao se Portugalcima.

Ronaldo je ozbiljno zaprijetio već u 3. minuti, pucao je jako, ali točno u iranskog vratara. Iranci su izdržali početni pritisak Portugalaca i u nastavku se odvijala ravnopravna bitka, ali bez prilika sve do 34. minute kada je Iranac Ezatolahi pucao glavom s pet metara, ali nedovoljno dobro da ugrozi vratara Patricia.

U 45. minuti Portugal je poveo nakon što je Ricardo Quaresma odigrao dupli pas s Andre Silvom, a onda genijalnim udarcem "vanjskom felšom" pogodio suprotni kut iranskih vrata.





Tek što je počelo drugo poluvrijeme, u 53. minuti, Portugal je dobio najveću priliku nakon što je Ezatolahi srušio Ronalda na ivici šesnaesterca, a sudac nakon provjere VAR-om dosudio kazneni udarac.

No, iranski vratar Alireza Beiranvand je zaustavio Ronaldov udarac koji je išao u lijevu stranu vrata. U 72. minuti napadač Irana Ghodos je s 20 metara uputio opasan udarac koji prolazi tik pored vratnice.

U 81. minuti živce je izgubio Ronaldo i bez lopte je udario Pouraliganjia, ali je dobio samo žuti karton umjesto crvenog. S velikom zadrškom u 92 minuti sudac svira kazneni udarac za Iran nakon što je portugalski branič Cedric igrao rukom.

Iz penala je zabio Ansarifard, a niti minutu kasnije Iranci su mogli do senzacije jer se nenadano otvorila prilika Taremiju, no on s desetak metara puca pored vrata.

Portugal je osvojio drugo mjesto u skupini, iza Španjolske koja je igrala 2-2 s Marokom. U osmini finala Portugal igra s Urugvajem, a Španjolska ide na domaćina Rusiju.