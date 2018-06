Zaboravite sve što ste vidjeli na utakmicama: ovaj dječak je izveo potez dana i šokirao suca

Znate onaj trenutak kada ostane "uslikani", bez riječi, kada jedna gesta očitava sve. TO se otprilike dogodilo sucu Enriqueu Cáceresu koji je dijelio pravdu na susret Rusija – Egipat (3:1 pobjeda domaćina). I to ne zbog neke pogreške za vrijeme dvoboja, nego zbog sitnog detalja koji je oduševio sve ljubitelje noge i "zapalio" društvene mreže.

Već smo se navikli da dječica idu s igračima i sucima prilikom izlaska na travnjak Lijepo to izgleda, ostane u pamćenju svakom djetetu taj trenutak. No jedan mali ruski dječak je otišao i korak dalje. S obzirom na to da je izlazio na travnjak ispred sudaca ugrabio je svoj komadić slave i uzeo loptu s postolja , te je odnio na travnjak .

Cáceres čiji je to bio zadatak, ostao je šokiran, njegov izraz lica je otkrio baš sve. No tko bi mogao bilo što zamjeriti ovom dječaku, s kojom je elegancijom sve ovo izveo.

Ma kakav dribling, kakav slobodnjak, gol, ovo je potez. Potez dana.