Maradona se ispričao za ponašanje, tvrdi da nije kriv, ali su ga kamere 'uhvatile'

Legenda argentinskog nogometa Diego Armando Maradona službeno se ispričao za svoje ponašanje tijekom utakmice SP-a u Moskvi između Argentine i Islanda.

Maradona je optužen da je rasistički vrijeđao navijača iz Južne Koreje, a također je pušio cigaru iako je pušenje strogo zabranjeno.

"Vidio sam dečka iz Azije u dresu Argentine i samo sam ga pozdravio. Nije to bio nikakav rasizam", objavio je Maradona na društvenim mrežama. On je utakmici slao poljupce i mahao brojnim obožavateljima, ali su ga kamere uhvatile kako "imitira kosooke", što mnogi smatraju rasističkom uvredom, a FIFA to i službeno kažnjava.

Propisi FIFA-e zabranjuje i pušenje na stadionima tijekom SP-a, ali Maradoni to nije smetalo da uživa u cigari na tribinama.

"I za to se ispričavam, stvarno prvi put čujem da se ne smije pušiti na stadionima", izjavio je Maradona.