Juve je bio korak do senzacije. Talijani su protiv Reala do sudačke nadoknade vodili 3-0 i bili korak do produžetka, no u 93. minuti susreta engleski sudac Michael Oliver je dosudio kazneni udarac kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo.

Oliver je pritom isključio Buffona zbog prigovora, a Real je otišao u polufinale,