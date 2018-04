Džeko otkrio za Slobodnu: Razbili smo Barcelonu presingom, natjerali ih da 'kendaju' loptu, ne sjećam se kad su bili tako nemoćni!

Roma je na pogon Edina Džeke režirala jednu od najvećih senzacija ne samo ovosezonskog izdanja, već i u povijesti Lige prvaka. Nakon 1:4 na Camp Nou u uzvratu u Rimu su s 3:0 isprašili najboljeg nogometaša svih vremena Lionela Messija i društvo te senzacionalno izborili polufinale.

Bila je to slatka osveta Rimljana čije je uvjerljivo prvo ime bio Džeko za prvi susret. Bosanskohercegovački napadač na kojem nije sviran kazneni udarac u prvom ogledu zabio je za 1:0, potom je izborio penal kojeg je realizirao Daniele De Rossi koji je u prvom susretu zabio autogol. A onda je na scenu nastupio treći "osvetnik" Kostas Manolas koji je također u Barceloni zabio autogol te pogodio za 3:0 i opći delirij.

Roma je bila prežaljena u ždrijebu, nakon njega, a pogotovo nakon prvog susreta. No, dogodilo se čudo, Barceloni se dogodio Džeko.

- Činjenica je da su nas u ždrijebu svi željeli za protivnika. Barcelona nas je dobila i vjerujem da su bili jako zadovoljni time. Iskreno, mi nismo bili zadovoljni što smo za protivnika dobili jednu od najboljih momčadi na svijetu, ali još jednom se pokazalo da je u nogometu sve moguće – rekao je dan poslije čuda u Rimu junak senzacije Džeko.

Na pitanje što je prelomilo susret i kada su igrači Rome shvatili da je moguće izbaciti favorita Džeko je istaknuo presing i prvi gol.

- Od prve do zadnje minute smo odigrali možda i najbolju utakmicu ove godine. Jako je teško igrati protiv Barcelone. Ako im daš previše loptu, onda se baš i nećeš naigrat. Od prve minute smo igrali presing. Zadnjih godina nikada nisam vidio Barcelonu toliko nemoćnu. Samo njihov golman je nabio preko dvadeset lopti što nije igra Barcelone. To je definitivno jedan od razloga zašto smo ih pobijedili. Prvi gol koji smo dali dao nam je još više snage i želje, kao i publici koja je bila najbolja dosad, da pokušamo do zadnje minute napraviti rezultat koji smo htjeli. Na kraju smo uspjeli i sasvim zasluženo smo u polufinalu.

Nema Džeko želja u sutrašnjem ždrijebu (13 sati).

- Sve tri momčadi koje budu s nama su sasvim zasluženo tu, nema više favorita, ali o Romi će se sada malo više pričati nego prije ovih utakmica s Barcelonom. Na kraju je sve moguće. Velike utakmice koje smo dobro odigrali, protiv Atletica, Chelseaja, Barcelone sigurno pokazuju da imamo snagu i možemo do finala. To bi bio najveći san za sve nas – poželio je Džeko koji je ove sezone već zabio šest golova u Ligi prvaka, po dva Barceloni, Chelseaju...

- To mi je najbolji učinak u karijeri u Ligi prvaka, ali nadam se da neću stati na tome – poručio je Džeko.