Delirij u Rimu: pogledajte ludo slavlje Džeke i društva u svlačionici, predsjednik kluba bacio se u fontanu

Roma je napravila jednu od najvećih senzacija u povijesti Lige prvaka.

Sinoć je u Rimu pred oko 70.000 tisuća gledatelja u uzvratnoj četvrtfinalnoj utakmici pobijedila Barcelonu rezultatom 3:0 čime su nadoknadili zaostatak iz prve utakmice sa Nou Campa gdje su izgubili 4:1.

#Roma dressing room going absolutely mental! Edin Dzeko even brought his child along 🤣👍 #RomaBarca #UCL pic.twitter.com/M3CDdNfK29

Junak utakmice bio je Edin Džeko, zabio je prvi gol već u 6. minuti, a u 58. minuti 'zaradio' je jedanaesterac kada ga je Pique srušio u šesnaestercu, De Rossi je bio siguran s bijele točke. U 82. minuti Manolas zabija za konačnih 3:0 i ludo slavlje u Rimu.

Pogledajte kako su igrači i predsjednik Rome James Pallotta proslavili pobjedu protiv Barcelone i prolazak u polufinale Lige prvaka.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy 😂 pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ