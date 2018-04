Vatrena uvertira dvoboja na Anfieldu: 'građanima' potpuno uništili autobus bocama i bakljama

Nimalo ugodno i lagano nije bilo dolaženje na utakmicu Lige prvaka igračima Manchester Cityja. Manchester i Liverpool su gradovi udaljeni jedna pedesetak kilometara, taman za ugodnu vožnju i dolazak na utakmicu.

No dolazaka "građana" na Anfield nije protekao mirno, dapače navijači "redsa" toliko su bili napaljeni da su na ulici sačekali dolazak igrača Manchestr Cityija i autobus zasuli limenkama, bocama, bakljama. Navodno u tom kaosu nitko nije ozlijeđen, ali je autobus demoliran do te mjere da nije bio za povratak doma, jer mu je potreban detaljan popravak.

Liverpool fans hurled objects including beer cans, bottles and flares at the Manchester City bus.



The bus was so badly damaged that it will not be able to make the return trip to Manchester. (via @GlennPrice94) pic.twitter.com/GXg5UarJ1a