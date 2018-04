Ronaldova genijalnost ostavila sve bez daha: pogledajte čemu su i Juventusovi navijači morali zapljeskati

Real Madrid je na krilima Cristiana Ronalda nadigrao Juventus u Torinu s 3:0 i gotovo već osigurao plasman u polufinale Lige prvaka.

No to je sve ostalo u sjeni genijalnosti Cristiana Ronalda kojemu su na kraju zapljeskali i navijači Juventusa, posebno zbog poteza u 64. minuti. Zanimljiva je bila i reakcija velikog Zinedinea Zidana koji je ostao u nevjerici s činjenicom što je Portugalac uspio izvesti.

Juventus fans clapping for Ronaldo and his goal. He appreciates it, says thank you, and gives a thumbs up. pic.twitter.com/kLeQcxuVZP — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 3, 2018

Ronaldo je zabio već u 3. minuti i tako postavio još jedan rekord - postao je prvi igrač koji je bio strijelac u deset utakmica Lige prvaka zaredom. Njegov drugi gol bio je prekrasan i bit će u najužem izboru za gol sezone. Isco je prošao po lijevoj strani, ubacio prizemno u sredinu, a Portugalac je sa šest metara svladao Buffona i šokirao domaće navijače.

Are you kidding me? pic.twitter.com/K0CnDP6OKf — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 3, 2018

Legendarni Buffon sinoć nije imao svoju večer, nije kriv za golove, ali nije bilo ni njegovih velikih obrana, te se sve izglednijim čini kako će Liga prvaka ostati jedini veći trofej koji nije osvojio u bogatoj karijeri.

The guy is a machine. Scored in all 9 Champions League games this season. pic.twitter.com/XC12Bm0X1H — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 3, 2018

Najljepši trenutak na utakmici dogodio se kada je Ronaldo fantastičnim škaricama zabio svoj drugi gol. Najprije je Chiellini pogriješio, Ronaldo je došao do lopte prije Buffona, dao povratno za natrčalog Vazqueza, čiji udarac je obranio Buffon. Lopta je otišla na desnu stranu, odakle je Carvajal centrirao u sredinu, a Ronaldo skočio i sjajnim potezom škaricama zakucao loptu u mrežu.