Rebić i Kramarić zabili za pobjedu i bod svojih ekipa

U 27. kolu Bundeslige hrvatski nogometaši Ante Rebić i Andrej Kramarić pružili su odlične partije. Obojica su upisali po jedan pogodak i asistenciju.

Hoffenheim je u subotu u gostima kod Borussije Moenchengladbach odigrao 3-3, iako je tri puta vodio. Hoffenheim je poveo u 13. minuti, Andrej Kramarić je izveo korner, a Benjamin Huebner glavom trese mrežu. Domaćini su poravnali u 33. minuti, a strijelac je bio švicarski Hrvat Josip Drmić.

Hoffenheim ponovno vodi u 58. minuti nakon što je Kramarić zabio iz penala. No, Borussia Moenchengladbach opet izjednačuje u 72. minuti pogotkom Larsa Stindla. Ipak, minutu kasnije Florian Grillitsch pogađa za novo vodstvo Hoffenheima 3-2. No, ni to nije bilo dovoljno, jer je u 90. minuti stoper Borussije Matthias Ginter zabio za konačnih 3-3.

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač uspješno vodi Eintracht prema Ligi prvaka, što bi bio ogroman uspjeh za klub iz Frankfurta. Eintracht je kod kuće dobio Mainz sa 3-0, a hrvatski napadač Ante Rebić, koji je za Eintracht igrao do 71. minute, pružio je odličnu partiju.

Domaćini su poveli već u 6. minuti golom Kevina Princea Boatenga. Na 2-0 povisio je Luka Jović u 23. minuti nakon dodavanja Rebića. U 41. minuti Rebić se upisao u strijelce. Nakon prodora kroz sredinu hrvatski nogometaš preciznim udarcem sa 17 metara pogađa gol za konačnih 3-0.

Kramarić je ove sezone u Bundesligi upisao 9 golova i 4 asistencije, a Ante Rebić je ostvario 6 golova i 3 asistencije.

Hamburger, koji se bori za opstanak, je na domaćem terenu protiv Herthe izgubio sa 1-2, te je ostao na predzadnjem mjestu sa 18 bodova. HSV nije upisao pobjedu u posljednjih 14 utakmica, a ima najlošiji napad u ligi, koji je zabio samo 19 golova u 27 kola.

Hamburger je u ponedjeljak otpustio trenera Bernda Hollerbacha, koji je na kormilu HSV-a izdržao samo sedam tjedana, a momčad će do konca sezone voditi Christian Titz. Bivši europski prvak (iz 1983. godine) nikada nije ispao iz Bundeslige, ali posljednjih nekoliko sezona morao se boriti za opstanak. Tako je u sezonama 2013/2014. i 2014/2015. opstanak izborio nakon razigravanja.

Večeras Wolfsburg dočekuje Schalke.

REZULTATI:

Mönchengladbach 3 Drmić (33), Stindl (72), Ginter (90)

Hoffenheim 3 Hübner (13), Kramarić (58-pen), Grillitsch (73)

- - -

Eintracht 3 Boateng (6), Jović (23), Rebić (41)

Mainz 0

- - -

Augsburg 1 Khedira (63)

Werder 3 Belfodil (5, 40), Kruse (82)

- - -

Hamburger 1 Douglas (25)

Hertha 2 Lazaro (56), Kalou (63)

Poredak:

1. Bayern München 26 21 3 2 65:18 47 66

2. Schalke 04 26 13 7 6 40:30 10 46

3. Borussia Dortmund 26 12 9 5 53:33 20 45

4. Eintracht Frankfurt 27 13 6 8 38:30 8 45

5. Bayer Leverkusen 26 12 8 6 47:33 14 44

6. RB Leipzig 26 11 7 8 38:34 4 40

7. 1899 Hoffenheim 27 10 9 8 46:41 5 39

8. VfB Stuttgart 27 11 4 12 25:30 -5 37

9. Borussia Mönchengladbach 27 10 6 11 36:42 -6 36

10. FC Augsburg 27 9 8 10 37:36 1 35

11. Hertha BSC Berlin 27 8 11 8 32:32 0 35

12. Werder Bremen 27 8 9 10 30:32 -2 33

13. Hannover 96 26 8 8 10 33:38 -5 32

14. SC Freiburg 27 6 12 9 26:44 -18 30

15. VfL Wolfsburg 26 4 13 9 28:36 -8 25

16. FSV Mainz 05 27 6 7 14 29:46 -17 25

17. Hamburger SV 27 4 6 17 19:43 -24 18

18. 1. FC Köln 26 4 5 17 25:49 -24 17