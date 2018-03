Totalni kaos na derbiju: nakon sitnih provokacija, poletjele šake, u teren uletjeli igrači s obje klupe

Da lako proključa krv na travnjaku kada se igraju turski derbiji odavno je poznato. Ali ono što se dogodilo početkom drugog poluvremena prvog dvoboja Kup susreta između Bešiktaša i Fenerbahčea (2:2) je ipak malo previše.

Portugalac iz Bešiktaša Quaresma zakačio je po licu Brazilca Souzu koji nosi dres Fenera koji se odmah kao gromom ošinut srušio na travnjak. Bilo je to dovoljno da Quaresma dobije crveni karton s čime se nije baš pomirio. odmah je krenuo u obračun, krenuo na suparničke igrače i tražio obračun.

Quaresma was brought on at HT

10 mins later he got subbed off!

From Trivela hero to Zero pic.twitter.com/hGPSjEq71m