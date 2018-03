Svijet mu se klanja: mladi nogometaš Barcelonine škole svojim tijelom zaštitio kolege iz razreda

Mladi nogometaš Barcelonine škole 15-godišnji Anthony Borges pravi je heroj. O njemu se priča u SAD-u, ali se proširila i na ovu stranu Atlantika. Za vrijeme masakra u Miamiju u kojem je Nikolas Cruz ubio 17 i ranio još 15 osoba Borges je spriječio još veću tragediju.

Kako bi spriječio sumanutog ubojicu u svojoj namjeri Borges se naslonio na vrata i spriječio Cruza da uđe u učiniocu u kojoj je bilo dvadeset učenika. kako nije uspio ući ubojica je ispao nekoliko metara u vrata i ozlijedio mladića. Srećom ozlijede nisu teške i hrabri Borges se oporavlja u bolnici u Miamiju.

Kada je informacija stigla do Barcelone, čelnici kluba su kontaktirali obitelj Borges, odmah pokrenuli akciju u kojoj se sakupljeno pola milijuna dolara za liječenje i rehabilitaciju mladog nogometaša. Takvog nogometaša sigurno čekaju na Camp Nou ....

Anthony Borges was a victim of the Florida Massacre. He was shot five times as he tried to save classmates. He plays for FCB Escola, a Barcelona training school in Florida. Barcelona have been in contact with his family to arrange a visit to the real club when he recovers 👏 pic.twitter.com/4ELpm6j8yY