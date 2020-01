Lino Červar: Na poluvremenu sam rekao dečkima da nemam obraza doći pred publiku ako izgubimo

Marin Šego i Domagoj Duvnjak bili su generatori uvijek slatke pobjede nad Srbijom. Pobjede koja u ovom slučaju nije imala baš nikakav rezultatski značaj, ali i pobjede kojom je hrvatska rukometna reprezentacija maksimalnim učinkom zaokružila prvi krug Europskog prvenstva. Pozdravljamo se s Grazom, a dočekuje nas Beč gdje ćemo u nova četiri susreta tražiti kartu za polufinale.

Iako je dvoboj sa Srbijom bio važan samo za prestiž, izabranici Lina Červara igrali su kao da je riječ o finalu. Nije bilo posustajanja, dečki su htjeli pobjedu kao u bilo kojem drugom susretu. Prvenstveno zbog sebe, ali svakako i zbog navijača koji su ih glasno bodrili od prve do zadnje minute.

- Na poluvremenu sam rekao dečkima da nemam obraza doći pred publiku ako izgubimo – rekao je izbornik Červar nakon svoje jubilarne 200. utakmice na klupi reprezentacije i 150. pobjede.

- Htjeli smo pobijediti i biti odmorni, a to se nije moglo. Srbija nam je nametnula kontaktnu, borbenu igru, a mi smo srljali. Publika je povukla igrače, a Šego je spašavao kad je obrana bila loša. Ovo nam je bila opomena – dodao je Červar.

Prvo poluvrijeme bilo je loše. Rupe u obrani krpao je sjajni Šego, a napad je bio bezidejan. Zabili smo samo osam golova, a u jednom smo trenutku čak deset minuta bili bez gola! Početkom nastavka Srbija je vodila dva razlike, a onda je Duvnjak ubacio u petu brzinu i pokrenuo „kauboje”. Izjednačio je na 14:14, doveo nas u vodstvo, pa namjestio golove Mandiću, kasnije i Karačiću... Šutirao je Dule pet od pet, no još važnije od toga odrađivao je po običaju fantastičan posao kao prednji u obrani 5-1. Ukrao je bezbroj lopti Srbima i razigravao ostatak momčadi.

- Hvala publici, ovo je atmosfera koja ostaje za cijeli život. Ovo su njihova dva boda koja nosimo u Beč. Ne možemo igrati na 80 posto. Moramo uvijek ići na glavu kako bismo ovakve utakmice dobili – rekao je Duvnjak.

Šego je obranio 16 lopti, to je 44% uspješnosti! Nadamo se da je nešto sačuvao i za Beč.

- Opušteno smo ušli, kao lako ćemo, ali kod nas ništa ne može lako. Žao mi je što se neki igrači nisu odmorili, ali sada imamo dva dana za odmor – rekao je Šego.

Da, nismo odmorili glavne igrače. Štoviše, Duvnjak, Cindrić, Stepančić, Horvat, Mandić i Musa igrali su više nego u prve dvije utakmice. Koliko će to ostaviti traga, tek ćemo vidjeti. Odmorio se jedino Marino Marić koji nije ni igrao zbog bolova u leđima.

Za kraj evo jednog statističkog podatka. Svaki put kad je Hrvatska na europskim prvenstvima prvi krug završila sa svim pobjedama, a to se do sada dogodilo četiri puta, dogurala je najmanje do polufinala. Neka se tradicija nastavi.