Hrvatska otišla na odmor sa zaostatkom pa u drugom poluvremenu slomila Crnu Goru i došla do uvjerljive pobjede

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je EURO 2020 pobjedom u austrijskom Grazu protiv Crne Gore s 27-21 (12-13) u dvoboju 1. kola A skupine.

Hrvatska je u prvom poluvremenu pokazala puno slabosti, pogotovu u obrani, a uporni i grubi Crnogorci ipak su slomljeni početkom drugog dijela i serijom 9-3. Fenomenalno drugo poluvrijeme Hrvatska je dobila s 15-8 i izbrisala sve slabosti pokazane u prvom dijelu protiv reprezentacije koja na velikim natjecanjima ukupno ima samo jedan remi i bez ijedne pobjede.

Hrvatska je utakmicu, a i prvenstvo, započela s dva šuta Cindrića u gredu, prvi gol zabili smo u 5. minuti, a Crnogorci su poveli s 3-1. U 12. minuti naš ključni igrač u obrani Mandić zarađuje drugo isključenje, ali je proradio napad, pa u 19. minuti hrvatski igrači po prvi puta dolaze do prednosti od dva gola razlike (9-7). Ipak, izabranici Line Červara nisu uspjeli doći do osjetnije prednosti dokraja prvog dijela protiv upornih Crnogoraca, štoviše, crnogorski vratar Simić zaredao je s nekoliko obrana čistih "zicera", pa Crnogorci mini-serijom 4-0 stižu do vodstva 13-11 na isteku poluvremena. Marić u zadnjoj sekundi prvog dijela pogađa, pa je Hrvatska na odmor otišla s zaostatkom 12-13.

Odmah na početku drugog dijela,u prvih pet minuta, Hrvatska serijom 5-1 odlazi na 17-14, da bi u 46. minuti prednost narasla na 21-16. Pogotkom Mandića razlika se diže na "plus 6" (23-17) i "Kauboji" su osigurali miran završetak utakmice, pa su zaigrali debitanti Šarac, Ravnić, Matanović i Hrstić.

Kod Hrvatske su najučinkovitiji bili Luka Cindrić sa šest golova, Marino Marić i Zlatko Horvat postigli su po 4, a Marin Šipić 3 gola, dok su Crnogorce predvodili Nemanja Grbović (6) i Vladan Lipovina (4).

Ranije je u ovoj skupini Bjelorusija svladala Srbiju s 35-30 (16-15).

U 2. kolu u subotu Hrvatska igra s Bjelorusijom u 16 sati, a u 18.15 sati se sastaju Srbija i Crna Gora.

Dvije prvoplasirane ekipe iz skupine prolaze u drugu fazu u Beču.