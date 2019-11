Veselin Vujović dobio otkaz u slovenskoj reprezentaciji nakon pobune igrača zbog njegovog divljačkog ispada na klupi

Slovenski rukometni savez potvrdio je u srijedu da je prekinuo ugovor s dosadašnjim izbornikom muške reprezentacije Veselinom Vujovićem, te da će novog selektora izabrati do sredine idućeg mjeseca.

Kako se navodi u priopćenju, Savez zahvaljuje dosadašnjem izborniku na njegovu doprinosu u ostvarivanju vrhunskih rezultata, a odluku o smjeni donio je zbog osjećaja da je u reprezentaciji došlo do "zasićenja" njegovim načinom rada, što bi bio rizik za razvoj reprezentacije na predstojećim natjecanjima.

Pedesetosmogodišnji crnogorski stručnjak preuzeo je mjesto izbornika Slovenije 2015. godine, a s njime je reprezentacija osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2017. godine, što je njen najveći uspjeh do sada.

Vujović je u razgovoru za jedan sportski portal potvrdio da se oprašta od funkcije slovenskog izbornika, prenose Sportske novosti.

Komentirao je navode da se razlaz dogodio zbog njegova verbalnog napada na jednog reprezentativca u klubu u kojemu su obojica angažirani (riječ je o prošlotjednom sukobu Vujovića i slovenskog reprezentativca Vlaha, kojem je trener tijekom utakmice Zagreba protiv Meškova u Brestu poručio 'umri, bre!') što je pokvarilo raspoloženje u slovenskoj izabranoj vrsti i dovelo do pobune nekih igrača protiv njega.

Vujović tvrdi da je njegov "verbalni napad" na igrača bio krivo interpretiran, jer ga je zapravo temperamentno želio upozoriti na greške koje radi u igri i premalu agresivnost.

Ne znam što će pisati u službenoj izjavi Rukometnog saveza, no izgleda da je razlog prekida moj odnos prema slovenskom igraču, što je dovelo do pobune nekih njegovih kolega. Doveli su me zbog moga karaktera, a sada me zbog toga smjenjuju, kazao je Vujović za jedan makedonski portal, prenio je slovenski sportski dnevnik "Ekipa".