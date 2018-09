Upoznajte mlade rukometašice Splita 2010: one su sjajne igračice i odlične studentice

Kada je prije osam godina osnovan ŽRK Split 2010, mnogi su sumnjali da će se novi splitski ženski rukometni klub uspjeti održati. No, ŽRK Split 2010 danas je stabilan prvoligaški klub, a ovog ljeta se oformio kao nikad dosad.



Na čelu stručnog stožera nalazi se novi trener, iskusni Željko Čagalj, a pomoćnici su muMirko Bašić i Blaženka Širinić. U jakome timu tu su i predsjednik kluba Goran Kosor, član Uprave Valerije Trumbić, Ilka Stanić –Rico, trenerica mlađih kategorija, te Silvana Bonković, od prvog dana tajnica kluba. I za kraj najveće rukometno ime – u stručnom stožeru je i prof. dr. sc. Vatromir Srhoj, šef kompletne struke ŽRK-a Split 2010.

Podsjetimo, ŽRK Split 2010 jedini je prvoligaški ženski klub u Splitu, koji isključivo okuplja žensku djecu i mladež na ovim prostorima dalmatinskog bazena. Klub broji više od stotinu članica koje su raspoređene u pet uzrasnih kategorija i to: seniorke, juniorke, kadetkinje, mlađe kadetkinje, djevojčice te mlađe djevojčice koje su članice Škole rukometa.

Ženski rukomet u Splitu ima veliku tradiciju i zavidne rezultate koji su godinama stvarani od ORK Dalme, ŽRK-a Split-Kaltenberg i ŽRK-a Split. Legendarna Dalma je 1984. osvojila Europski kup, u dva navrata igrala finale europskih kupova, te uzastopno sedam godina pohodila europska natjecanja. Financijska situacija i kriza u zemlji rezultirala je osipanjem igračica i njihov odlazak u druge klubove za boljom i sigurnijom egzistencijom. Tadašnja situacija bacila je rukomet na niske grane, te je ŽRK Split godinama djelovao pod kapom muškog rukometa, i to kao sekcija.

Sve to potaknulo je nekolicinu entuzijasta i zaljubljenika u ženski rukomet, bivše igračice i veteranke, da započnu projekt povratka ženskog rukometa u hrvatski vrh. Tako je osnovan Split 2010, koji je po pravilima počeo igrati u Trećoj ligi, odmah se plasirao u Drugu, a iz nje u Prvu ligu već 2012. godine. Od tada ŽRK Split 2010 je stabilan prvoligaš, koji se godinama bori prije svega s financijskim problemima, ali je usprkos tome uspio ostvariti odlične rezultate. Imao je i više reprezentativki, a dvije ima i sadašnja postava prve ekipe. To su juniorka Anu Zelić, koja je ovog proljeća za Hrvatsku igrala na Svjetskom juniorskom prvenstvu i kadetkinja Klara Rubić.

Svi eminentni stručnjaci u Splitu, Dalmaciji, ali i Hrvatskoj, uočili su da se dolaskom Željka Čaglja za novog trenera, počelo nešto jako događati u ŽRK-u Split 2010.

Oni koji ovaj klub prate od njegovih početaka, poput potpisnika ovih redaka, slažu se u jednom – iskusni 44-godišnji splitski stručnjak (trenerski je rastao kroz Kaštela, zatim je trenirao u Solinu, Crikvenici, Zametu, u muškoj rukometnoj reprezentaciji Saudijske Arabije, s muškim selekcijama u Hrvatskom rukometnom savezu, a lani GRK Varaždin 1930) stigao je u pravi tren.

Jer, u ŽRK-u Split stasala je mlada generacija igračica, koje će predvoditi dvije iskusne rukometašice, kapetanica Ivona Stilinović i povratnica Venera Surjan, koja se vratila u matični klub nakon što je godinu dana igrala i živjela u njemačkom Ulmu.

No, ono što ovu priču čini posebnom je što su sve igračice redom studentice koja uredno pohode svoje studije, polažu ispite, "čiste" godine, ali i i redovno treniraju. Pri kraju su priprema pad paskom Željka Čaglja i njegovih pomoćnika, a a 19. rujna otvaraju prvoligašku sezonu gostovanjem u Crikvenici.

– Rukomet je idealan sport da se uz njega završi fakultet. Ovaj grad je fenomenalan, ima drugo sveučilište u Hrvatskoj po veličini, i zato je lako privući cure u naš grad, koji je uredan i stabilan u svim ostalim segmentima. Ja vjerujem da će cure iz Dalmacije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske ubuduće u većem broju početi dolaziti u Split – kazuje Željko Čagalj, koji je posebno ponosan na svoje cure koje vrijedno treniraju, ali i odlične su studentice.

Pa, ovih dana je njih nekoliko položilo ispite na svojim fakultetima. Primjerice, na Kineziološkom fakultetu je jedan ispit iz plivanja položila Nikolina Marić Banje, dio ispita je položila i Lucija Ivičević, a na Medicini je danas jedan ispit položila AnaZelić – kaže nam trener Čagalj, te dodaje kako je Venera Surjan na Pravu, Lucija Plazibat na Ekonomiji...

Ovo je idealan klub za angažirat svoje dite koje pohađa neki fakultet, jer vodimo računa da cure studiraju i da rješavaju svoje obaveze, te da se bave ozbiljnim sportom – kaže nam Željko Čagalj.

U dvorani na Gripama smo porazgovarali i s Anom Zelić, koja studira na Medicini i koju suigračice zovu Doktorica. Čestitali smo joj na položenom ispitu.

– Hvala puno, taj mi je ispit ostao jer sam bila na Svjetskom prvenstvu. Ono je mi je bilo veliko iskustvo. Ipak, željela sam odmah u ovom ljetnom ispitnom roku položiti taj ispit koji mi je jedini ostao, 'očistiti' cijelu drugu i upisati treću godinu. Sada se mogu posvetiti daljnjem učenju, i nastaviti igrati i trenirati, kao i sve dosad.

A kako si zadovoljna pripremama s novim trenerom?

– Prezadovoljna! Kao uostalom i ostale igračice. Jer, s njegovim dolaskom dobile smo na ozbiljnosti u cijelom klubu, ovo je sada stvarno razina više. I ne samo to – istaknula bih kako smo kao ekipa stvarno homogene, kako na terenu, tako i izvan njega. Nema trzavica, igramo jedinstvene, a tako se i međusobno ponašamo, tako da uspjeh ne bi smio izostati – kaže zadovoljno Ana Zelić.

Da su dobra družina, slaže se i Lucija Ercegović. Koja također ima pohvale na račun kluba, samo joj je malo napornije od većine ostalih suigračica. Do Gripa svaki dan putuje autobusom iz Dugog Rata, a to je na Jadranskoj magistrali stvarno avantura. Kad nema nepredviđenih, a zapravo skoro pa redovitih zastoja, od Dugog Rata, do Splita i dvorane putuje sat vremena.

– Je, malo je to teško, ali živim za rukomet i nije mi problem. Kad stupim u dvoranu, na sve se zaboravi. U glavi i tijelu mi je samo rukomet – kaže vesela Lucija.

Zadovoljna je i Venera Surjan koja je u klubu od prvog dana. Samo godinu dana je otišla igrati u njemački Ulm, to je bila velika pohvala njoj osobno, ali i klubu, da je u njemu izašla takva igračica.

– Bilo je super, ali sada razmišljam samo o svome matičnome klubu i novoj sezoni. Za nju se pripremamo odlično, a mislim da bismo mogli postići dobre rezultate. Trener? Ma, Čago je super, znam ga već deset godina, izvrstan je stručnjak, i s njim zaista radimo onako kako se igra suvremeni rukomet. S dosta trčanja, za što su nužne jake pripreme, ali on i njegovi suradnici su nam ih i omogućili. Treniramo naporno, ali zato se ne plašimo onih protiv kojih ćemo igrati. Crikvenica? Ma, ako budemo igrale kako bismo trebale, ne trebamo se ni njih plašiti, iako su sigurno nabrijane, jer su tek ušle u Prvu ligu, ali nismo ni mi za podcijeniti – uz osmijeh će Venera Surjan.

A što na sve kaže Ivona Silinović, koja je također u klubu od samog početka, a u Split ju je iz Vinkovaca prije deset doveo upravo Željko Čagalj?

– Nemojte mene, nisam ja od velike priče – kaže nam vratarica i kapetanica ŽRK-a Split 2010.

– Ja sam za to da o nama govore rezultati, a ne mi same. Mi smo ekipa, i moramo se tako ponašati na terenu – skromno će Ivona.

O njoj je zato više ispričala pomoćna trenerica Blaženka Širinić.

– Ivona je iz Vinkovaca došla tu, Željko Čagalj ju je doveo. Onda je brzo Čago otišao, a Ivona i ja smo ostale. Stvarno je tu od početka. Kad se ženski rukometni klub Split raspao, uništio, onda smo mi osnovali ŽRK Split 2010. Onda je Ivona otišla, jer nismo imali financijskih sredstava za držati dijete iz Vinkovaca, da brani ovdje za nas. Ivonu su zvali iz Umaga, koji je tada bio u Prvoj ligi, da brani za njih. Mi smo je, naravno, pustili da ide u Umag, ne da ovdje igra Treću ligu.

Nakon te Treće lige, mi smo odmah ušli u Drugu, i onda nas je zvala i pitala bi li se mogla vratiti. Normalno da smo je primili, nju smo od početka doživljavali kao naše dite. I od tada je konstantno u klubu. Već iduće godine ušli smo u Prvu ligu, u kojoj se nalazimo do dana današnjeg – prisjeća se Blaženka Širinić tih dana. Te ističe:

– Ivona Stilinović, treba kazati, ima sve karakteristike kapetanice – ne samo po godinama u klubu i igračkom iskustvu, nego i ljudskosti koje prava kapetanica treba imati. Ona je stvarno zaslužila kapetansku traku, najiskusnija je i izuzetno korektna – za kraj će Širke.

Mlada ekipa Treneru Željku Čaglju kazali smo kako ŽRK Split 2010 ždrijeb ne ljubi prvih šest kola. Prvenstvo počinje 19. rujna, ide se na gostovanje u Crikvenicu, a potom slijedi cijeli niz zahtjevnih utakmica. Čago će na to: – Znate šta ću vam reć... Iz nekog mog iskustva, treba se spremati kolo po kolo, utakmicu po utakmicu. Ekipa je mlada, osciliramo puno, ali tako će oscilirati i druge ekipe. Ekipe su odreda jako mlade, nema baš profesionalnih ekipa, osim Podravke. Znači, rezultat će napraviti one ekipe koje budu kvalitetno trenirale. Vjerujem u naš zajednički rad. Na kraju, mogu reći da sam optimist – uvjeren je Željko Čagalj.

Pomagači Predsjednik kluba Goran Kosor kaže da nije ljudi koji prepoznaju jedan dobar rad, i odgoj mladih kroz šport, ovaj klub ne bi postojao. – Jedan od ljudi koji od početka prati i pomaže klub je Denis Vukušić, direktor Globtik Express Agency. Tu je i Darko trade i njegov vlasnik Darko Radić sa svojim autobusima. Svakako treba istaknuti i fitness centar Quattro Gym, te pivnicu Calypso, kao i od Diomeda - ustanove za sportsku medicinu sa Zoranom Tociljom. Veliku pomoć klub ima i od veteranki okupljenih u ŽVRK-u Split.