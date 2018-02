Dvije sekunde dijelile rukometaše Splita od senzacije u Kupu, zaigrao i trener Bjeliš!

Poslije drame kakve valjda samo ovo natjecanje može pružiti rukometaši drugoligaša Splita ispali su u osmini finala Hrvatskog kupa od prvoligaša Spačve iz Vinkovaca. Splićani su u Maloj dvorani na Gripama početkom drugog poluvremena vodili 16:11, potom i 20:16, pa onda 23:20 i konačno 24:22 manje od dvije minute prije kraja.

Tada Vignjević, koji je Splitu utrpao nestvarnih 16 golova (!), smanjuje iz sedmerca i ulazi se u zadnju minutu. Fistonić gađa stativu, no lopta se odbija u ruke Maretića. Sreća za Split, ide novi napad. Do kraja je ostalo 13 sekundi, igra je bila zaustavljena na devet metara, a sudačke su ruke bile u zraku. Činilo se kako domaćini mogu napraviti još nekoliko dodavanja prije upućivanja udarca, no umjesto toga šutirali su ishitreno, gostujući vratar Ereš je obranio i dao u kontru koju je dvije sekunde prije zadnje sirene pogotkom s osam metara realizirao Božić. Igrači Splita popadali su po parketu u nevjerici. Najteže je taj trenutak pao Maretiću koji bi najradije porazbijao dvoranu da je mogao...

Produžetaka nije bilo pa se pobjednik odlučivao izvođenjem sedmeraca. Otvorio ga je promašajem Bogunović koji je s devet golova bio prvi strijelac Splita, no stvari su se vratile u egal kada je Vukušić također promašio. U zadnjoj seriji Ereš brani Fistoniću, a gol odluke zabija Nedić. Kakva šteta. Bio bi to veliki skalp splitske momčadi koja je gotovo cijeli susret vodila protiv četvrtoplasirane momčadi Premijer lige. Vinkovčani su u Split stigli kao veliki favoriti, a na kraju su se jedva provukli.

Inače, kuriozitet je kako se u sastavu Splita našao i njegov trener Mario Bjeliš koji je igrao polovicu utakmice i to primarno u obrani. Iako mu je 41 godina i premda je već neko vrijeme u igračkoj mirovni, Bjeliš je odradio sasvim solidan posao, čak je i zaradio dvije minute isključenja. Na taj se potez odlučio jer je Splitu nedostajalo igrača na pivotu, a upravo je to pozicija koju je Bjeliš igrao u karijeri. S tribina je utakmicu gledao i živcirao se upravo ozlijeđeni pivot Splita oko kojeg se dosta toga u napadačkom dijelu Splita baziralo, Sandro Zujić. Među gledateljima se našao i košarkaš Splita Bruno Šundov..