Lino Červar odlazi nakon Češke: Dio krivice ide i meni kao izborniku

I bez mene hrvatski rukomet ima budućnost, a izgubili smo zbog previše tehničkih pogrešaka u prvom poluvremenu, izjavio je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar nakon poraza od Francuske (27-30)..

"Ušli smo preemotivno u utakmicu, nažalost, emocije su predvladale nad razumom i to je rezultiralo velikim zaostatkom. Nikako nisam zadovoljan agresivnošću naše obrane u prvom dijelu jer smo primili previše jeftinih golova s distance. U drugom dijelu smo igrali puno bolje, u 53. minuti smo došli na svega gol zaostatka, a onda glupo i lako primili dva gola i priča je bila gotova", kazao je Červar, koji je preuzeo dio krivice za loš ulazak u utakmicu,

"Svakako da dio krivice ide i meni kao izborniku jer nisam umirio momčad, a pokazalo se da protiv Francuza borba i želja nisu bile dovoljne. Jednostavno smo izgorili u prvom poluvremenu, prerano smo završavali napade, a u obrani smo bili mlaki. Zato smo izgubili, zato nismo ušli u polufinale, a meni je najviše žao ove divne publike koju smo razočarali".

Červar ima ugovor s HRS-om do završetka EURA i sigurno je da će mu utakmica u petak protiv Češke biti i posljednja na klupi Hrvatske.

"Točno je da ima ugovor dokraja ovog prvenstva, vodio sam reprezentaciju po 166. put i stvarno se nisam štedio. Naravno da i bez mene hrvatski rukomet i reprezentacija imaju budućnost. Vjerujem da u Hrvatskoj postoje stručni ljudi koji mogu nastaviti niz odličja, a ja ću podržati novog izbornika", zaključio je Červar. .

Iako Hrvatska pred svojim navijačima nije izborila polufinale Europskog prvenstva i borbu za medalje, izbornik Lino Červar ne smatra da je eventualno peto mjesto neuspjeh.

- Nikako. Igrali smo bez najboljeg igrača na svijetu (op.a. Domagoja Duvnjaka). S tim se ne mogu složiti. To je kao da Norveškoj uzmete Sagosena ili Kiru Lazarova Makedoniji. Veliki je hendikep kad vam nedostaje vrhunski igrač. Imali smo san, ali se nije ispunio. U životu ima uspona i padova. Treba prihvatiti život kakav je. Švedska je bila kiks, ali ovaj se poraz ne može smatrati kiksom. Dali smo koliko možemo – rekao je Červar za RTL.

Je li onda ovo realnost, borba za peto mjesto?

- Možda je, a možda i nije. Tako je ispalo i to moramo prihvatiti. Ne moramo se sramiti. Htjeli smo više, ali suočeni sa svim problemima, pogotovo izostankom Duvnjaka, bilo nam je teško.

Červar je priznao da su njegovi igrači izgorjeli u prevelikoj želji.

- Htjeli smo emotivno i na silu. Nismo bili koncentrirani, falilo je prisebnosti, što se vidjelo po tehničkim greškama u prvom dijelu. Na poluvremenu smo se dogovorili da ne smijemo pobijediti sami sebe. U nastavku smo bili bolji, došli na 26:25 i bili zakinuti za šansu Cindrića. Presudilo je njihovo iskustvo.

Jeste li vi u nečemu pogriješili u pripremi?

- Možda. Možda smo previše željeli. Puno je detalja koji mogu biti važni. Moramo odigrati fantastičnu partiju da bismo ih pobijedili. Oni su bili bolji, iskusniji. Bilo je teško stizati zaostatak iz prvog dijela. Čestitke mojim igračima, stojim uz njih – zaključio je Červar.

Marko Kopljar je dodao:

- Igrom nismo zaslužili polufinale, ali možemo bolje. Postojao je pritisak pobjede, no ne bih to isticao kao nešto važno. Napravili smo previše tehničkih pogrešaka, bili smo neoprezni i naivni. Lagani golovi su nas koštali.

Nedostajalo je agresivnosti?

- Je, ali ona dolazi iz sigurnosti. Možeš ti biti agresivan i glup, no to nije to. Moraš biti agresivan i pametan. Da, došli smo im blizu u završnici, ali sve u svemu čestitke Francuzima.