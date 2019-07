Sanjaš o nastupu na Olimpijskim Igrama? Prijavi se na Laško turnir u uličnoj košarci i već si korak bliže Tokiju

Ajmo na basketa! – bio je jedan od češćih poziva upućen većini klinaca s ovih prostora. Bilo je ili „basket“ ili „balun“. A, neovisno je li se lopta tukla nogama ili se vješto driblalo na košarkaškim terenima, uvijek je tu bila prisutna želja. Želja za pobjedom, želja za dokazivanjem, a kasnije, kako su akteri na igralištima bivali stariji, i želja za druženjem. A ako u sve navedeno ipak dodamo i atraktivnost i urbani element ipak će košarka, basket ili hakl zauzeti primat. Zadovoljstvo savršeno odigranog poteza, zakucavanja, idealne banane, postizanja trice, moglo se osjetiti svako malo u igri. Isto tako zapekao bi svaki loše odigrani pass, svaki neuspješan koš, svaki aut, svaki lakat u rebrima. Ali, upravo zbog dinamike (i ljepote) igre, nitko nije imao vremena razmišljati o tome. Odmah je uslijedila nova akcija, nova dodavanja, nova zakucavanja.

Betonska igrališta, opasna za kožu na koljenima i laktovima (često su bili krvavi), postala su vremenom nešto mekša, ali je igra ostala ista. Muška, tvrda, ali u isti mah i atraktivna i lijepa. Toliko je stilova uličnih košarkaša, koliko je zapravo i ljudi. S vremenom je ulična košarka postala ono što je oduvijek bila – sportom. Samo je, hajdmo kazati, dobila osobnu iskaznicu na svjetskoj sceni. A, tamo u rubrici imena i prezimena stoji jednostavno 3X3 košarka. Ovo 3X3 označava koliko igrača i ekipa sudjeluje u jednoj utakmici, dakle tri na tri, uz četvrtog, jednu rezervu. I ova rezerva, za razliku od onih koji su kao klinci tražili malo hlada iza koša grizući nokte i jedva čekajući trenutak kada će zaigrati a taj trenutak često ne bi ni došao, uistinu zaigraju u deset minuta koliko traje jedna utakmica. Da, daleko je ulični basket dogurao…

Svoj je prvi proboj na priznatu međunarodnu scenu ostvario 2010. godine na Olimpijskim igrama mladih. Već je iduće godine organiziran prvo svjetsko prvenstvo u organizaciji FIBA-e i to za igrače ispod 18 godina. Priča se 2012. godine i dalje razvija te se održava i Svjetska turneja u kojoj razni gradovi imaju svoje ekipe, a one pak, počinju i zarađivati u 3X3 košarci.

Krunski događaj ovog sporta dogodio se 2017. godine kada postaje olimpijskim i kada biva uvršten u Igre koje će se sljedeće godine održavati u Tokiju. Od ulice do Olimpijskih Igara – tako se najkraće može opisati put ne samog sporta već i njegovih aktera.

Aktera koji su samo željeli biti bolji od drugih neovisno o tome tko ih gleda. Željeli su samo uspjeti zabiti taj koš, pobijediti. Ubrzo im se pruža prilika za isto, samo što će igrati pred milijunskim auditorijem i time ući u probrano olimpijsko društvo. Od punih školskih igrališta na kojima su razredi, kvartovi, ulice nemilosrdno „ratovali basketom“ jedni protiv drugih do sportske besmrtnosti može se doći samo karakterom i voljom za pobjedu.

A, svoj karakter i volju za pobjedom mogu pokazati i hrvatski basketaši koji mogu završiti u Tokiju sljedeće godine. Naime, na Olimpijskim igrama može završiti i ekipa s turnira koji se održavaju u Hrvatskoj, a sponzorira ih Laško. Ekipa koja na turnirima u RH skupi najviše bodova predstavljat će Hrvatsku na Olimpijskim igrama kao naša službena reprezentacija.

Već 13. srpnja u Trogiru, ispred kule Kamerlengo održava se sljedeći turnir pod pokroviteljstvom Laškog, a već idućeg dana 14. srpnja pod vrelim drniškim nebom svoje će umijeće u 3X3 igri pokazati ekipe na Poljani. Glavni kvalifikacijski turnir igra se na vanjskom igralištu Gripe u Splitu u subotu 20. srpnja, a u nedjelju 21. srpnja je na rasporedu Masters turnir. Nakon što sve završi jedna će hrvatska ekipa biti (bitni) korak bliže tome da postane hrvatska prezentacija, a samim time i momčad koja će nastupiti na Olimpijskim igrama sljedeće godine.