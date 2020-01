Bio je pjevač i striper, ženio se šest puta, ubadao je ljude noževima i od mladosti bio ovisan o alkoholu, a zbog raskalašenog života prodao je olimpijske medalje

Blagdanski period razdoblje je u kojem većina sportskog svijeta miruje. Odnosno, da budemo precizniji, profesionalni sportaši ne prestaju s treningom, ali natjecanja su jako prorijeđena. Engleski nogometaši tradicionalno igraju utakmice na Sv. Stjepana i Novu godinu, ali najpoznatije natjecanje u periodu oko Nove godine jest turneja Četiri skakaonice.

Ljudi koji se pokušavaju oduprijeti gravitaciji što je dulje moguće i aterirati što elegantnije oduvijek su bili slavljeni u svojim zemljama, a Matti Nykänen jedna je od legendi sporta i često je smatran najboljih skijaškim skakačem u povijesti. Finac je dva puta odnio naslov ukupnog pobjednika Četiri skakaonice, četiri puta je osvojio Svjetski kup, ima pet medalja s olimpijskih igara (četiri zlatne) i devet sa svjetskih prvenstava (pet zlatnih), dok je na finskim prvenstvima uzeo 22 odličja, od čega 14 onih najsjajnijih. Također, jednom je osvojio i svjetsko prvenstvo u skijaškim letovima (modificirana verzija skijaških skokova u kojoj skakači postižu veće duljine) te je jedini u povijesti koji je u toj disciplini pet puta rušio rekord.

Prvi skok i povijesni uspjeh

Nykänen je prvi put stao na velike skije kada je imao osam godina. Otac ga je izazivao da skoči, a Matti je to i učinio. To mu se toliko svidjelo da je ubrzo postao opsjednut skakanjem koje mu je služilo kao ispušni ventil za njegovu hiperaktivnost (ranih 2000-ih godina dijagnosticiran mu je ADHD - poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje).

- Jedino što sam htio je skakati... I skakati i ponovno skakati, rekao je Nykänen osvrćući se na taj period svog života.

Njegova lokalna skakaonica imala je žičaru i osvjetljenje, a on je to iskorištavao koliko god je mogao pa je do svoje dvanaeste godine trenirao i po devet sati dnevno. Svoju prvu veliku medalju osvojio je sa samo 18 godina, i to u svojoj prvoj kompletnoj profesionalnoj sezoni. Riječ je o Svjetskom prvenstvu koje se održalo u Oslu, a magla je bila toliko gusta da skakači nisu mogli vidjeti ni krajeve svojih skija, a kamoli tlo. No, mladi Nykänen ostao je hladnokrvan i skočio u pobjedu koja je najavila sjajnu karijeru.

Na Olimpijskim igrama u Sarajevu i Calgaryju Finac je osvojio zlatne medalje, a na ovim potonjim je postao prvi skijaš-skakač koji je osvojio više od jednog zlata na jednim Igrama. Njegovo postignuće bilo je toliko da ga nije mogao umanjiti ni glavni hit tadašnjih Olimpijskih igara - Eddie the Eagle. U međuvremenu je dvaput bio izbačen iz reprezentacije zbog ponašanja koje je bilo uzrokovano alkoholom. Matti je prvu kapljicu okusio kada je imao 14 godina i uskoro je razvio ozbiljan problem. Egon Thiener koji je napisao njegovu biografiju usporedio je njegov karakter s likom dr. Jekylla i gospodina Hydea:

"Kada je trijezan, jedna je od najugodnijih osoba koje sam upoznao, ali kada je pijan, postaje agresivan i opasan".

Bračni problemi i 'ljubav prema noževima'

Njegovu narav osjetilo je i pet žena koje su bile udane za njega. Tiina Hassinen, Pia Hynninen i Sari Paanala izdržale su svaka po dvije godine, a zanimljivo je to da je Matti uzeo Paanalino prezime dok je bio s njom u braku. Nedugo nakon trećeg razvoda, Nykänen je upoznao Mervi Tapolu, milijunašicu čija se obitelj obogatila proizvodnjom kobasica. Nakon godinu dana veze, Tapola je od suda zatražila zabranu približavanja svog bivšeg partnera, ali par se ubrzo pomirio i okrunio svoju vezu brakom.

No problemi tu nisu stali, Nykänen je optužen za napad na suprugu, ali optužbe su odbačene nakon što je Tapola odbila svjedočiti protiv svog muža. Ipak, nakon dvije godine (da, ponovno nakon dvije godine) par se rastao, a 2004. Nykänen je opet napao Tapolu te je ovoga puta dobio uvjetnu kaznu.

Čovjek bi tu pomislio da će Tapola željeti samo da je njegov bivši suprug što dalje od nje, ali ona se 2004. ponovno udala za njega i ostala s njim u braku sve do 2010. Iste godine kada je započeo njegov ukupno peti brak Nykänen je osuđen na 26 mjeseci zatvora jer je dvaput ubo prijatelja u leđa nakon što ga je ovaj pobijedio u povlačenju prsta. Obojica su, naravno, bila pijana, a Matti je popio toliko da se nije mogao sjetiti uopće što se dogodilo.

Na slobodu je pušten nakon godinu dana, ali samo četiri dana poslije vraćen je u zatvor na još četiri mjeseca zbog zlostavljanja Tapole. No, ponovno je izdržao kratko na slobodi, jer je nedugo nakon izlaska nožem ubo jednog čovjeka u pizzeriji. Tapola je 2009. zatražila razvod, i to po već 14. put, ali je ubrzo svoj zahtjev povukla. A da to možda i nije bio najmudriji potez uvidjela je na Božić te iste godine. Finac ju je tada navodno pokušao udaviti remenom od ogrtača i izbosti nožem, a Tapola je uspjela pobjeći s lakšim ozljedama glave i ruke. No, samo tri dana poslije Nykänen je pušten na slobodu zbog nedostatka dokaza, a Tapola se ubrzo vratila u njihov dom.

Turbulentni brak došao je svome konačnom kraju 2010. godine. Nykänen je tada osuđen na 16 mjeseci zatvora zbog nanošenja teških ozljeda svojoj supruzi te joj je trebao platiti 5000 eura zbog pretrpljene fizičke i duševne boli. Tapola je po 15. put podnijela zahtjev za razvod i više se nije osvrtala.

Pjevač, porno glumac i striper

Iako je u svoje vrijeme bio neprikosnoveni vladar skakaonica, novčane nagrade nisu bile toliko velike kao danas, pa je Matti nakon umirovljenja odlučio zagaziti u pjevačke vode. Prvi album kojeg je izdao 1992. prodan je u 25.000 primjeraka, što su bile sjajne brojke u kontekstu Finske, ali njegov sljedeći album izdan sljedeće godine nije bio toliko uspješan. Zatim se odlučio baciti u politiku, ali i taj je pokušaj bio neuspješan. Zbog financijskih problema s kojima se suočio krajem 90-ih pojavio se u porno filmu i započeo karijeru stripera u jednom finskom casinu, ali ona nije dugo trajala. Vlasnik casina naišao je na osudu javnosti zbog percepcije da iskorištava posrnulu legendu, a sam Nykänen bio je izviždan kada se odbio skinuti do kraja. Naposljetku je prodao svoje olimpijske medalje kako bi zaradio nešto novaca.

Svoj treći i posljednji album izdao je 2002. godine, a nazvao ga je "Možda sam popio piće, možda nisam", što je bila oda jednoj od njegovih poznatih izjava kojima je zabavljao javnost i ujedno slogan cidera kojeg je reklamirao. Nekoliko pjesama s tog albuma nazvao je po svojim smiješnim i pomalo besmislenim izjavama kao što su "Život je življenje" i "Svaka prilika je mogućnost". Matti je jedno vrijeme davao putem telefona pozivateljima davao ljubavne savjete, ali nikada nije izgubio smisao za samoironiju.

- Danas sam bračni savjetnik. Ako stvari idu dobro, zovnite. Sjebat ću sve u sedam sekundi, rekao je tada.

Finci su se znali šaliti da nitko nije prodao više primjeraka novina od Nykänena, neki su u njemu vidjeli nepresušno vrelo zabave i kontroverzi, a neki su ga sažalijevali. Jer, problemi s alkoholom jednostavno su bili preveliki, unatoč čestim pokušajima njegovih bližnjih da ga vrate na pravi put.

- Pokušali smo s klinikama za odvikavanje, ali svaki put kada bi izašao iz njih, vratio bi se alkoholu - rekao je njegov bivši trener Matti Pulli.

Nakon jedne od rehabilitacija, Nykänen se bio priključio veteranskom touru te je 2008. čak i osvojio svjetsko prvenstvo za veterane. Tada je govorio kako želi postati celebrity kuhar, a sljedeće godine je i dobio svoju kulinarsku emisiju na televiziji, no život mu je ponovno krenuo u krivom smjeru.

Legenda koja će vječno živjeti

Nykänen se 2014. oženio po šesti put, a ovoga puta u javnosti nisu izlazile informacije o njegovom nasilnom ponašanju. Također, njegovi bližnji rekli su da su se problemi s alkoholom značajno smanjili, ali pitanje je koliko bi dugo Matti zaista izdržao da nije preminuo u veljači prošle godine.

Samo tri mjeseca prije smrti dijagnosticiran mu je dijabetes, a tu večer se žalio na vrtoglavicu i mučninu. Nedugo nakon ponoći 4. veljače 2019. godine doživio je napad te mu nije bilo spasa, a kao službeni razlog smrti navedeni su upala gušterače i upala pluća.

Matti Nykänen ostat će upamćen kao jedan od najvećih skijaša-skakača u povijesti i kontroverze neće zasjeniti njegove uspjehe koje je postigao u karijeri. Je li razlog njegovih problema bilo nošenje sa slavom ili jednostavno ljubav prema alkoholu, ili kombinacija toga, vjerojatno nikada nećemo saznati. No ono što je sigurno jest to da će se o njemu pričati još dugo nakon njegove smrti - i o njegovom kontroverznom privatnom, ali i o ekstremno uspješnom profesionalnom životu.

Kada je 2006. objavio autobiografiju pod nazivom "Pozdrav iz pakla", rekao je da ni pakao ne može biti gori od njegovog života, a iste godine je snimljen film imena "Matti: pakao je za heroje" koji je bio najgledaniji film u Finskoj. Legendarni Finac zaradio je mnoge simpatije i u Lijepoj našoj, a duo pod imenom "Usro i Žvaljo" kojeg čine bivši gitarist osječkog punk benda "Debeli precjednik" i frontmen tog istog benda, kolega novinar Tin Kovačić, snimio je pjesmu u čast neponovljivog Finca. Kako sami kažu, veliki su ljubitelji života, lika i djela neponovljivog Nykänena, a mi vas za kraj prepuštamo njihovom uratku.