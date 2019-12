Joshua nakon 12 rundi uvjerljivo svladao Ruiza i vratio pojaseve! Pametnom taktikom Meksikanca je ostavio bez ikakvih šansi

Anthony Joshua osvetio se za senzacionalan poraz Andyju Ruizu! U meču održanom u Saudijskoj Arabiji pametnom taktikom Joshua nije dozvolio Ruizu da ga ozbiljnije ugrozi pokazavši tako kako je naučio lekciju iz prvog meča kada je ostao bez pojasa.

Nekoliko kilograma lakši, Joshua je većinu meča Ruiza držao na dovoljnoj distanci i opreznijim nastupom osigurao bodovnu prednost praktički u svakoj rundi.

Pred kraj meča Ruiz je pokušao krenuti u napad no koncentrirani Joshua odličnim kretanjem i striktnim pridržavanjem taktike dogovorene sa svojim kutem bez većih problema priveo je meč kraju i u svoje vlasništvo vratio titule izgubljene u prvom meču.

Tijek meča: Andy Ruiz Jr. vs Anthony Joshua by Fightsite

Dva suca dodijelili su Ruizu po dvije runde, odnosno bodovali su 118-110, dok mu je preostali sudac dodijelio samo jednu dionicu. Njegova kartice donijela je rezultat 119-109. Anthony Joshua vratio je IBF, WBA i WBO te IBO pojas teške kategorije u svoje vlasništvo.

12. runda

Ono što Ruiz nije uspio napraviti u prvih 11 rundi, nije uspio niti u posljednjoj. Anthony Joshua savršeno se pripremio, kako taktički, tako i fizički. Ruiz je posljednju rundu očajnički pokušavao, u posljednjoj minutu pozivao je na otvoreni okršaj, no Joshua se nije dalo isprovocirati. Lagano je priveo meč kraju i vratio svoje pojaseve! Čeka se još samo službena odluka.

11. runda

Ova runda doslovno je bila copy/paste prethodne, izuzev jednog udarca koji je Ruiz uspio pogoditi, no jedan je ovdje uistinu bio kao niti jedan. Joshua je nastavio koristiti recept koji mu je donosio uspjeh u dosadašnjem tijeku meča, a Ruizovi savjeti iz kuta nisu donijeli promjenu. Meksikanac je i dalje bio nemoćan.

10. runda

Runda s najmanje sadržaja u dosadašnjem tijeku meča, što je svakako išlo u prilog Joshui koji se nije umarao. Otplesao je oko Ruiza, vrhunski je eskivirao pokušaje, a i dalje mu je oružje za skupljanje bodova bio prednji direkt. Udarac je to koji ne radi štetu koja bi navela Ruiza da boksa drugačije ili ga ugrozila, ali je svakako udarac koji donosi bodove.

9. runda

Nakon upozorenje koje je dobio u osmoj rundi, Joshua ponovno oprezno ulazi u ovu dionicu. Pronašao je ponovno onaj rad nogu zahvaljujući kojem je dominirao u prvoj polovici meča, dok je Ruiz nastavio tražiti svoju priliku kroz ono gdje je najbolji. Pola minute prije kraja runde vidimo odlične kombinacije s obje strane. Prvo je Joshua značajno oštetio Ruiza, no ovaj je odmah vratio svojom snažnom kombinacijom.

8. runda

Napokon je došla i jedna runda za koju možemo reći kako je pripala Ruizu. Prva polovica iste to nije dala pretpostaviti, no ulaskom u posljednju minutu uspio je pogoditi i uzdrmati svog izazivača. Joshua se oporavio i pogodio još nekoliko udaraca, no desetak sekundi prije kraja još jednom prima pravu bombu i vidjelo se kako mu nije svejedno. Nažalost po Ruiza, kraj runde bio je preblizu i vremena za napraviti nešto još konkretnije nije bilo.

7. runda

Vidjeli smo sada nešto slično onome iz prvog meča, situaciju gdje je Ruiz spreman proći kroz velikih broj Joshuinih udaraca da bi skratio distancu i plasirao svoje, no doživio je neugodno iznenađenje jer je Joshua bio spreman na to. Osim toga, i dalje je bio vrlo oprezan, posebno zbog toga što je svjestan u kolikoj je prednosti te kako mu uz ovakvu dominaciju, dok god ima kondicije ovako se kretati, prekid jednostavno nije potreban. Ruiz je pokušavao, nisu mu bili strani niti neki malo prljaviji potezi, ali u ovih 21 minutu nije uspio napraviti ništa što bi dalo dojam da može obraniti pojaseve koje je u lipnju Joshui oduzeo.

6. runda

Joshua nastavlja plesati oko Ruiza i tjerati ga da se kreće puno više nego što je to morao raditi u Madison Square Gardenu. Potvrdilo se i kako je skidanje kilograma bilo dobra odluka jer je već došao kraj meča, a Joshua nije pokazao potrebu za odmorom i "punjenjem" baterija kao što je gotovo bilo pravilo u njegovim ranijim mečevima. Nekoliko puta je Joshua odlično pogodio, no i daje tu nije bilo hrabrosti za ulazak u kombinacije kojima bi mogao napraviti nešto više te zapravo oštetiti Meksikanca. Ruiz je najavljivao kako će sredinom meča preuzeti inicijativu, no ovo je zapravo bila najuvjerljivija runda za Joshuu u dosadašnjem tijeku meča.

5. runda

Peta runda donosi jednu vrlo važnu promjenu u odnosu na dotadašnji tijek meča. Ruiz je uspio skratiti distancu, no to još uvijek nije bilo dovoljno za pogoditi nešto više od pojedinačnih udaraca. Joshua je jako dobro pripremio svoju obranu, posebno od udaraca u tijelo koji su u prvom meču bili kombi te su zapravo pokrenuli ono što je dovelo do njegovog prvog poraza. Posljednju minutu podigao je Britanac ritam, ponovno je proradila njegova desna i tu je upisao par udaraca koji su mu trebali donijeti i ovu dionici na bodovnih karticama.

4. runda

Nastavio je Joshua jako dobro raditi s distance, dok se stvarao dojam da Ruiz čeka svoju priliku. Djelovao je jako rezervirano i nije nalazio način kako proći kroz Joshuinu obranu predvođenu njegovim prednjim direktom. Dvije minute je Joshua radio po provjerenom receptu, no onda se Ruiz budi, a u posljednjih desetak sekundi runde čak je uzdrmao Joshua jednim udarcem, nakon kojeg se ovaj povukao, no isto tako je imao sreće što je kraj runde bio tako blizu.

3. runda

Vrlo inteligentno nastavio je raditi Joshua prateći svoj postavljeni ritam, a i dalje je glavni udarac bio njegov prednji direkt. Ponekad bi vezao desni kroše, no ništa to nije bilo značajnije za štetu, ali svakako vrijedno bodova. Jedna pasivnija runda, ali također još jedna koja je pripala Joshui.

2. runda

Druga runda ponovno donosi rezerviraniju prvu polovicu, što bi značilo da Joshua nije krenuo nastaviti posao s kraja prve. Bio je vrlo oprezan, ali se sjajno kretao i pogađao prednjim direktom. Druga polovica runde malo je dinamičnija, a u jednom trenutku dolazi do sudara glavama nakon kojeg se posjekotina pojavila i kod Britanca. Prolazi Joshua nakon toga jednim sjajnim desnim krošeom, nakon kojeg ponovno izlazi iz poludistance i do kraja runde s još nekoliko direkata osigurava sigurne bodove za ovu rundu.

1. runda

Počeo je meč, Joshua je u bijelim, a Ruiz u zlatnim hlačicama. Joshua prijeti udarcima sa sigurne distance i već u prvoj rundi pogađa Ruiza u glavu, Amerikanac već krvari iznad oka.