Hrgović oduševio tribine nakon pobjede, odgovorio i na vrlo škakljivo pitanje: Ovo je rat, čovječe, ovo je rat!

Filip Hrgović zadovoljan je pobjedom koju je ostvario protiv Erica Moline na velikom 'Clash on the Dunes' spektaklu u Saudijskoj Arabiji. Prokomentirao je protivnika te ilegalne udarce na koje se ovaj tužio, ali je isto tako prokomentirao svoje šanse za dolazak do svjetske titule, piše Fightsite.

U prvoj rundi Filip Hrgović poslao je Erica Molinu na pod pri samom isteku vremena. U drugoj rundi to je napravio dva puta, no i dalje nije bilo dovoljno za završiti meč. Zato je to Filip napravio u trećoj rundi, kad je Molina krenuo na sve ili ništa. To je bilo ono za što se pripremio i što je očekivao te je u potpunosti kapitalizirao. Filip je svoje prve izjave nakon jubilarne desete pobjede dao odmah u ringu.

"Jako sam zadovoljan svojim današnjim nastupom. Htio bih izraziti poštovanje Ericu Molini koji je vrlo hrabar čovjek. Nitko nije htio prihvatiti ovaj meč osim njega. Isto tako bih se zahvalio svom timu i trenerima, kao i Saudijskoj Arabiji na sjajnoj priredbi", rekao je Hrgović, koji je prvo pozdravio publiku tradicionalnim pozdravom na arapskom jeziku što je potez kojim je oduševio tribine i dobio veliki pljesak.

Nije mogao izbjeći pitanje o udarcima u potiljak na koje se Molina počeo tužiti već u prvoj rundi. Zapravo, svaki put kad je završio na podu upravo se tamo držao rukom, čime je pokušao navesti suca na prekid i kaznu za hrvatskog boksača. To se nije dogodilo, a Filip je zadržao fokus i završio meč kako je planirao. Komentar spomenutih udaraca bio je vrlo zanimljiv.

"Ovo je rat čovječe, ovo je rat!", rekao je Filip na što je zaradio ovacije publike, da bi onda nastavio: "U ratu se koriste sva oružja. Ja ga nisam namjerno udarao u potiljak. Tamo sam ga pogodio jer je okretao leđa i bježao od meča. Udarci su bili legalni, tu je sudac čiji je posao to ocijeniti i kazniti ako je potrebno."

Filip će sad kucati na vrata svjetskog Top 10 i bit će zanimljivo vidjeti hoće li za svoj idući meč dobiti takvog protivnika. On je to tražio već prije godinu dana, no promotori su oni koji grade njegovu karijeru onako kako oni misle da je najbolje.

"Mislim da sam spreman na apsolutno svakog protivnika. Od samog početka svoje karijere želim se borim protiv samog vrha teške kategorije i nadam se da će netko od tih ratnika prihvatiti izazov mladog momka iz Hrvatske", na svojevrstan način je Hrgović poslao prozivku cijelom svjetskom vrhu, a onda je još odgovorio na pitanje ima li šanse već iduće godine postati svjetski prvak.

"Sve je moguće. Mogu postati svjetski prvak u idućih par mečeva ili možda to neću nikad postati. Ovo je opasan sport, ali ja sam uvjeren u svoje vještine i u svoj tim", vrlo staloženo i pametno rekao je "El Animal" prije nego je napustio ring.