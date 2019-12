Fantastični Hrgović demolirao Molinu za pobjedu karijere i napad na svjetski vrh!

Filip Hrgović izrazito uvjerljivim nastupom slavio je protiv Erica Moline u Rijadu!

Hrgović je potpuno kontrolirao meč od prve sekunde te nekoliko puta rušio Molinu već u prvoj rundi, a zatim je posao dovršio u trećoj.

Uvjerljivom pobjedom protiv bivšeg dvostrukog izazivača za svjetsku titulu Hrgović je zacementirao svoj status na listi najboljih teškaša svijeta te svladao još jednu stepenicu na putu do meča za titulu.

Hrgoviću je deseta pobjeda u isto toliko profesionalnih borbi, a Molina mu je dosad bio najozbiljniji protivnik s obzirom da se Amerikanac meksičkih korijena čak dvaput borio za titulu svjetskog prvaka.

Kasno večeras u Riyadu očekuje nas dvoboj za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama IBF, WBO, WBA i IBO između Andyja Ruiza i Anthonyja Joshue.

TIJEK MEČA:

3. RUNDA I KRAJ MEČA! FILIP HRGOVIĆ SLAVI NAJVEĆU POBJEDU U KARIJERI!

Sad je Molina onaj koji kreće od prve sekunde prema naprijed, no Hrgović je anulirao njegov napad i još jednom preuzeo inicijativu. Molina konstantno ulazi glavom u Filipovo tijelo, ali sve to hrvatski boksač kažnjava odličnim izborom udaraca. I dalje je Molina u kutu ii na konopcima te može pokušavati jedino iz kontre. Ipak, sredinom runde uspijeva izaći i preseliti meč na sredinu, ali to je bila loša odluka Moline. Filip je pronašao prostor za svoju desnu koja sjeda točno iza uha. Ovog puta je Molina ostao na podu dulje od deset sekundi, što je značilo kako je meč završio. Filip Hrgović drugi je put u nizu slavio prekidom u trećoj rundi.

2. RUNDA

Hrgović je osjetio kako svog protivnika ima u problemima te je odmah napao početkom druge runde i nakon otprilike pola minute Molina je ponovno na podu. Uspio se ustati i vratiti u meč. Oporavio se Molina i otvoreno napao te je pogodio nekoliko snažnih udaraca. To je zapravo prezentiracija njegovog stila boksa, odnosno Molina u trenucima kad je ugrožen počinje forsirati otvoreni okršaj. Ulaskom u posljednju minutu runde Hrgović ponovno preuzima inicijativu i napadima šalje Molinu sve do konopaca, da bi pola minute prije kraja runde Amerikanac završio na koljenima. Sudac mu dozvoljava da se vrati u meč desetak sekundi prije kraja runde, što Filipu nije bilo dovoljno vremena da završi meč.

1. RUNDA

Filip Hrgović od samog početka krenuo je agresivno, čime je natjerao Molinu na kretanje unazad. Kombinirao je cijelo vrijeme, čime nije dozvoljavao Molini da se uključi u meč i pogodi neku svoju kombinaciju. Opušteno je Filip pogađao i Molina je tek krajem druge minute prošao svojom desnom. Na samom kraju rundu Filipova kombinacija šalje Molinu na koljena, dolazi do kratkog prekida, ali nije bilo brojanja jer je Amerikanca spasio znak za kraj runde.