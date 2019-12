Dan nakon dvoboja u Makarskoj, Vrgorac je na nogama: Gori nam, moramo dobiti 'gospare'

Dan nakon derbija u Makarskoj, u Vrgorcu će se odigrati još jedan veliki dalmatinski ogled između domaće momčadi i dubrovačkog Square.

To je repriza polufinala prvenstva od prošle sezone. Ove godine obje momčadi su još jače na papiru, međutim ozljede od samog početka su im prorijedile redove, a to se odrazilo i na rezultate. Square je ispao iz Kupa, dok Vrgorac ne uspijeva nikako povezati dvije-tri pobjede u prvenstvu. Stoga je, ova utakmica izuzetno važna za oba trenera. Arben Ademi na vrućoj klupi Vrgorca naslijedio je legendarnog Nikolu Tomičića.

- Ova je nama utakmica biti ili ne biti. Znači, moramo je dobiti, to je utakmica polu sezone. Od igrača očekujem maksimalnu angažiranost i požrtvovnost. Malo nas je poremetilo, po meni bespotrebno, reprezentativno okupljanje, jer smo ostali bez tri iznimno važna igrača. Square? Izuzetno dobra ekipa, prošle godine su u Vrgorac došli s juniorima i pobijedili nas. Vraća nam se Mirko Jurjević, pomalo je počeo i Toni Jelavić trenirati - kazao je Ademi.

Square mnogi stavljaju uz bok Novom Vremenu Apfel u borbi za naslov prvaka. Dobro su posložili redove, prati ih jaka Uprava i Grad, a u svijetu futsala svi znaju da je jako teško igrati u Gospinom polju. No, njima su u jednom trenutku, zbog ozljeda, bilo van stroja četiri-pet važnih igrača.

- Mi i Vrgorac smo možda tu negdje po problemima s ozljedama igrača. Možda ostaje mali žal za Kupom, ali što je tu je. Za ovu utakmicu će nam nedostajati ozlijeđeni Maro Đuraš i kartonirani Brazilac Keko. No, idemo po bodove i mislim da ih možemo uzeti. Po meni ključno je zaustaviti dotok lopti do Luke Sutona. Ako to napravimo na dobrom smo putu da slavimo u Tinovu gradu - zaključio je Antun Bačić, trener Squara.