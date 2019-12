Odrastao je bez oca, majka ga je uspavljivala alkoholom i drogama, a kćer mu se ugušila za vrijeme igre; S ulice se uspio vinuti na sam svjetski vrh, ali onda je ostao bez svega

Često u medijima možete vidjeti da će neki dvoboj biti meč stoljeća, duel godine, povijesni susret ili neku drugu floskulu kojom će promotori pokušati privući što veći broj gledatelja na svoje događanje. Jedan od 'mečeva desetljeća' koji nas očekuje je i boksački meč za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji između izazivača Anthonyja Joshue i aktualnog prvaka Andyja Ruiza.

Za samo dva dana njih će dvojica ukrstiti rukavice u Saudijskoj Arabiji i svijetu pokazati tko je uz Deontaya Wildera trenutno najbolji teškaš svijeta. I dok svijet nestrpljivo čeka na njihov dvoboj, mi ćemo se danas vratiti tridesetak godina u prošlost i prisjetiti se kako su ljubitelji boksa nestrpljivo čekali da se okruni najmlađi svjetski prvak u povijesti teške kategorije. Čovjek o kojem se i dugi niz godina nakon kraja karijere vode polemike, čovjek koji je obilježio boks i donio mu popularnost širom svijeta.

Mike Tyson rođen je 30. lipnja 1966. godine u New Yorku. Čovjeka koji je u njegovom rodnom listu naveden kao njegov biološki otac, Purcella Tysona, Mike nikada nije smatrao ocem. Očinska figura, ako ga tako uopće možemo nazvati, bio mu je Jimmy Kirkpatrick. Kockar i alkoholičar kojemu je sve bilo važnije od obitelji, napustio je Mikeovu majku otprilike u vrijeme kada se mali Tyson rodio, ostavivši je da se sama brine o djeci i podiže ih na opasnim ulicama jednog od najvećih gradova svijeta. O svemu tome, Tyson je nevoljko govorio.

- Nisam siguran tko mi je biološki otac. Kirkpatrick je bio svodnik, a Purcell skromni taksist s Jamajke. Očajnički sam želio da mi otac bude svodnik. Znate, to u našem kvartu ima neku težinu, kazao je Tyson.

Odrastanje na ulici i problemi s drogom

Ostavši sama s djecom, Tysonova majka nije ulogu majke igrala u skladu s očekivanjima. Jednom je prigodom slavni boksač ispričao da ga je majka, a imao je tada manje od godinu dana, uspavljivala alkoholom i drogama. Imajući na umu što mu se događalo još kao novorođenčetu, ni malo neće čuditi razvoj situacije koji je uslijedio u Tysonovom životu.

Odrastanje na ulicama punim nasilja i droge Tysona su stvorili šampionom kakav je postao. No, put do toga bio je trnovit, a stvari koje je Tyson proživio zaista ne bi trebao doživjeti nitko. Jedan od prvih incidenata koji mu je obilježio život dogodio se kada je imao sedam godina. U večernjim satima stariji ga je muškarac uhvatio i pokušao seksualno napastovati, ali se mali Mike uspio otrgnuti i pobjeći, spasivši se od silovanja. O tome nikome nije pričao sve do jednog radijskog nastupa u kojemu je otkrio mnoge bolne detalje iz djetinjstva.

- Ne znam koliko me taj događaj promijenio kao osobu. Nikome o tome tada nisam pričao, nitko to nije morao znati. Znam samo da nikada neću zaboraviti taj dan, rekao je Tyson.

Drogirati se počeo kada mu je bilo 11 godina. Kako sam kaže, svi su u njegovom društvu to radili, a kokain mu je bio doručak, ručak i večera. Drogirao se godinama, sve dok nije bilo jasno da bi pred njim mogla biti velika boksačka karijera. Ostavljen na brigu samom sebi, Tyson je stalno upadao u probleme. Piskutav glas i frfljanje, koji su ga obilježili i kroz boksačku karijeru, definitivno mu nisu pomagali na ulici. Stariji su ga često zadirkivali, a on je, da bi se istakao, ulazio u tučnjave s njima i nerijetko izlazio kao pobjednik. Te su mu tučnjave donosile probleme, do 14. rođendana bio je uhićen 38 puta. Ipak, iz svega toga proizašlo je i nešto dobro. Netko je primijetio njegov talent za boks.

Priča o Mikeu Tysonu, bez obzira na skori zaokret u njegovom životu, nije od onih romantičnih. Nije jedna od onih u kojoj se sve u životu okrene preko noći i do tada devijantni mladić postaje stup društva, uzor mladima i netko na koga će svi biti ponosni. No, jedan je čovjek vidio u Mikeu Tysonu puno više nego drugi. Cus D`Amato vjerovao je da bi Mike Tyson mogao postati najbolji boksač svijeta i odlučio ga je uzeti pod svoju pasku.

'Nikada nisam vidio svoju majku sretnu ili ponosnu na mene'

Čovjek velikog iskustva, bivši trener velikog Floyda Pattersona, vidio je u Tysonu potencijal za velike stvari kako u ringu, tako i van njega. Radio je s njim svakodnevno, pokušavši ga maknuti s ulice i iz pakla droge. I ne samo da mu je bio trener, D`Amato je Tysonu postao otac. Nakon što je potpuno preuzeo brigu o njemu, slavni je trener postao Tysonov skrbnik. Pod njegovim je utjecajem ponovno odlučio uspostaviti kontakt s majkom koja će nedugo nakon toga umrijeti. Bila je to 1981. godina, a tih se dana Tyson nerado sjeća.

- Išao sam kod majke u bolnicu dok je umirala od raka. Stigao sam do njene sobe, vidio hrpu muha, povukao zastor, pogledao je i otišao. Više se nikad nisam vratio. Svaki sam dan nakon toga išao na partije, ispričao je Tyson.

Nedugo nakon toga majka mu je umrla, a njemu to nitko nije javio. A on sam nije ni želio da mu to netko javi. O svom odnosu s majkom jednom je rekao:

- Nikada nisam vidio svoju majku sretnu ili ponosnu na mene. Poznavala me samo kao divlje dijete koje se uvijek vraćalo s novom odjećom koju sigurno nije moglo kupiti, rekao je Tyson.

Ipak, svim životnim nedaćama unatoč, Tyson je uspio fokus prebaciti na boks. Svakog je dana sve više napredovao, a svi poznavatelji boksa vidjeli su da se stvara čovjek koji će obilježiti godine koje dolaze u plemenitoj vještini.

Profesionalni debi dočekao je s 18 godina, a u prvih 19 mečeva ostvario je 19 pobjeda nokautom, od toga ih je 12 došlo u prvoj rundi. Borio se vrlo često. Pauze između mečeva bile su izuzetno kratke, ponekad je ulazio u ring i tri puta mjesečno. No, tko god bio s druge strane, završio je na podu. Njegov mentor Cus D`Amato preminuo je 1985., a to kao da je Tysonu dalo dodatnu snagu da pokaže svijetu da je najbolji.

Madison Square Garden u New Yorku, Las Vegas i sve ostale najznačajnije lokacije svjetskog boksa već su upoznale Tysona, a vrhunac je stigao 22. studenog 1986. kada je Tyson u borbi za naslov svjetskog prvaka svladao Trevora Berbicka i s 20 godina i 145 dana života postao najmlađi svjetski prvak u povijesti teške kategorije.

Optužba za silovanje i zatvor

Mladi je Amerikanac bio na vrhuncu slave, zarađivao je milijune, a njegovu je dominaciju nakratko prekinuo Buster Douglas u veljači 1990. senzacionalno ga nokautiravši u desetoj rundi meča koji se održavao u Tokiju. Bio je to neočekivan poraz za Tysona, ali se vrlo brzo vratio boksu i nastavio s pobjedama, iako ga je u međuvremenu zadesila još jedna obiteljska tragedija. Njegova je 24-godišnja sestra preminula od srčanog udara nekoliko dana nakon njegova šokantnog poraza.

Ostvario je Tyson nakon povratka u ring četiri uzastopne pobjede i činilo se da je sve spremno da ponovno napadne titulu svjetskog prvaka i vrati u svoje vlasništvo ono što su ionako svi smatrali njegovim. Dvoboj Tyson-Holyfield bio je zakazan za 8. studenog 1991. godine.

I onda je Tyson, da bi naša priča imala dodatan zaplet, sve upropastio. Bio je srpanj 1991., a 18-godišnja Desiree Washington, tada aktualna 'Miss Black Rhode Island' podignula je optužnicu protiv Tysona. Optužila ga je za silovanje u hotelu u Indianapolisu, a sve ono što je godinama gradio, Tyson je odbacio za jednu noć.

Uzalud je na sudu pokušavao uvjeriti porotu da je do seksualnog odnosa došlo uz pristanak mlade manekenke. Osudili su ga šest godina zatvora zbog silovanja i izgledalo je kao da je jedna od potencijalno najvećih karijera otišla u nepovrat. No, Mike Tyson možda ne bi bio tema današnje priče da je bilo tako.

Tijekom boravka u zatvoru prešao je na islam, a pušten je nakon što je odslužio tri godine. Zbog uzornog ponašanja na slobodu je izašao 1995. godine i odmah najavio svoj povratak boksu. Baš kao i prije odlaska u zatvor, Tyson je bio najveći mamac za publiku i sponzore, a njegovi povratnički mečevi prodani su u rekordnom broju. Priliku za povratak na tron dobio je već 1996. i iskoristio ju. U borbi za titulu svladao je Franka Brunu i okitio se naslovom najboljeg. Naslov je branio protiv Brucea Seldona, a onda je ponovno dogovoren dvoboj koji se trebao održati pet godina ranije.

Meč s Holyfieldom, mirovina i bankrot

Točno pet godina i jedan dan nakon što je bila dogovorena inicijalna borba, Tyson i Holyfield našli su se u ringu. U jednoj od najboljih borni svih vremena Tyson je poražen i po drugi put je izgubio naslov. Sjajne izmjene udaraca oduševile su čitav svijet, a svi ljubitelji boksa svjedočili su borbi koju su opravdano uspoređivali s najboljim borbama u povijesti, onima iz 70- ih godina prošlog stoljeća. No, vrlo brzo Tyson je dobio priliku za osvetu. I upropastio je. Epski... Kao nitko nikad prije njega.

Bio je 28. lipnja 1997., mjesto radnje Las Vegas. Dva najbolja boksača svijeta bili su spremni za svoj drugi okršaj, a diljem svijeta čekala se Tysonova pobjeda i treći dolazak na krov svijeta. Svi su čekali da ostvari ono što je prije njega uspjelo samo velikom Muhamedu Aliju. Holyfield je, mora se reći, puno bolje ušao u meč i dominirao nad Iron Mikeom, a onda se u trećoj rundi tog meča dogodila povijest.

Mike Tyson napravio je potez po kojem će ga svi pamtiti. Zaboravite njegove pobjede, neupitnu boksačku vještinu, razarajuće udarce. Mikea Tysona svi će pamtiti po tome da je Holyfieldu odgrizao komadić uha! Frustriran zbog nemoći u ringu, Tyson je podivljao i još jednom ušao u povijest.

Taj je potez zapravo i značio kraj Tysona kakvog smo poznavali. Najprije je suspendiran, ali se baš kao feniks uspješno vratio boksu i nanizao još nekoliko pobjeda za novu priliku za svjetsku titulu. Tada već kao 35-godišnjaku, na putu mu je stajao fantastični Britanac Lennox Lewis, uz njega i Holyfielda jedan od najboljih teškaša generacije. Tyson nije imao nikakve šanse. Lewis je dominirao i zasluženo slavio te na taj način praktički poslao velikog Amerikanca u mirovinu. Upisao je nakon toga još jednu pobjedu i dva poraza, no već nakon meča s Lewisom svima je bilo jasno da jedan od najboljih boksača u povijesti i idol generacije završava svoju fantastičnu karijeru.

Iako je u karijeri zaradio preko 400 milijuna dolara, što od boksa, što od reklama, Mike Tyson 2003. proglasio je osobni bankrot. Život zvijezde, rastrošnost, droga, alkohol i sudske tužbe uzeli su mu sve, a prema nekim informacijama dugovao je tada još 27 milijuna dolara.

Tragično djetinjstvo i teško odrastanje obilježilo je i Tysonov privatan život kao odraslog čovjeka. Ženio se tri puta, a njegova prva supruga, glumica Robin Givens, opisala je život s njim kao život u paklu, torturu i gore od bilo čega što možete zamisliti. Ni drugi mu brak nije bio puno uspješniji, a još ga je jedna velika tragedija zadesila 2009. godina. Njegova 4-godišnja kći Exodus ugušila se za vrijeme igre. 11 dana nakon smrti svoje kćeri oženio je treću suprugu s kojom i danas živi.

Bilo kako bilo, Mike Tyson osoba je o kojoj će se pričati još dugo vremena. Netko će pričati o njegovoj vještini, netko o ugrizu Holyfieldova uha, netko o njegovom turbulentnom životu. Preživjevši mnoge nedaće, Tyson je izrastao u boksačku ikonu, a njegova životna priča poučna je svima. Dokaz da se radom može dosegnuti sam vrh, ali i da je jako malo potrebno da se nakon toga ponovno zagrebe dno.