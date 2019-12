Hrgović spreman za meč karijere: Trenirao sam kao nikad prije u životu, a sve što imam reći vidjet će se u ringu

Nakon 12 tjedana mukotrpnog rada i, kako sam kaže, priprema kakve nije odradio nikad u životu, Filip Hrgović (9-0) stigao je u Saudijsku Arabiju gdje ovih dana nestrpljivo čeka početak najvećeg meča svoje dosadašnje karijere, piše fightsite.hr.

Filipa će ove subote u Diriyah Areni dočekati Eric Molina (27-5), 37-godišnji američki veteran koji je dva puta u svojoj karijeri napadao svjetski naslov, ali i Deontay Wilder i Anthony Joshua pokazali su se ipak kao prevelik zalogaj za ovog iznimno opasnog borca na čije je pojedine kvalitete upozorio i najbolji hrvatski boksač.

"Nadam se da će sve dobro proći. Odradio sam odličan kamp. Potpuno druga priča od one u Meksiku gdje nismo imali svoju svlačionicu. Sad smo došli na jednu od najvećih pozornica svijeta, u ovaj luksuz i pod velika svjetla reflektora. Ovo je najveća borba moje karijere. Odradio sam jako dobre pripreme i siguran sam u sebe", samouvjereno je 'El Animal' poručio u kameru RTL televizije.



Molina je definitivno veliko ime, pogotovo za nekoga tko je još uvijek u jednoj ranoj fazi profesionalne karijere. Od toga ne bježi ni Hrgović...



"On sigurno nije onaj najviši rang boksača. Ne može ići u istu rečenicu s Joshuom, Wilderom, Furyjem i tim najvećim imenima. Ali je u toj jednoj klasi ispod. Borio se dvaput za svjetsku titulu. Za ovu fazu moje karijere to je jedan fenomenalan protivnik i fenomenalno ime. Vjerujem u sebe, ali za ovu fazu karijere je ovo i dosta rizičan potez. Nitko od sadašnjih i bivših prvaka se u 10. borbi nije borio s toliko visoko rangiranim protivnikom. Svakako se radi o velikom izazovu za mene."

Hrgović će u meču s Molinom loviti 10. pobjedu te ujedno braniti WBC-ov Internacionalni pojas.

"Za Molinu nemam nikakvu poruku. Jedva čekam da sve krene. Trenirao sam kao nikad u životu. 12 tjedana mukotrpnog rada i ja ću mu svoju poruku poslati u subotu u ringu. Vjerujem da će ju on jako dobro čuti..."

Taktika je spremna i razrađena u detalje. Filip u subotu namjerava biti agresivan, ali i oprezan jer dobro zna koje su najjače strane njegovog suparnika.

"On je kontraš. Nije netko tko baca puno udaraca, nabija tempo i ide naprijed. On više čeka na kontru. Ima brze ruke i eksplozivan je. Mislim da ću ja biti taj koji nabija tempo, koji je agresivniji... Trebam biti oprezan i ne smijem mu dozvoliti da me kontrira i uputi dobar udarac. Moram biti agresivan, oprezan, brz na nogama i čekati svoju priliku s distance. Sigurno sam fizički spremniji i u kasnijim rundama će on padati, a ja rasti. On pokušava umrtviti borbu i traži priliku preko kontri. Ima brze ruke, dobar desni aperkat i desni kroše. Toga se moram najviše paziti. No, mi smo sve razradili u detalje. Imao sam tri vrhunska sparing partnera i stvarno sam spreman na sve. I na 12 rundi visokog tempa, ali imam i snagu da ga završim u prvim rundama", zaključio je Hrgović u razgovoru za RTL.

Hrvatski udarač u utorak je imao i priliku prezentirati svoju formu, kada je, baš poput i ostali zvijezda ove velike priredbe, sudjelovao na otvorenom treningu.