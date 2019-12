Prošao je pola svijeta i nakon dva desetljeća se vratio kući: Znam, rekao sam da se neću vratiti u Hrvatsku...

Najbolji hrvatski odbojkaš svih vremena Igor Omrčen vratio se nakon dva desetljeća na hrvatske parkete. Prošao je od tada Italiju, Japan i Katar, osvajao trofeje gdje god je došao i puni krug zatvorio u rodnom Splitu, tamo gdje je sve počelo prije nego što se otisnuo u Mladost iz Kaštela, a onda i spomenuto inozemstvo.

- Ovo mi je prva utakmica nakon dobrih sedam mjeseci, nakon tri tjedna treninga s loptom. Vjerujem da će to s vremenom biti sve bolje i bolje. Nadam se da sam dečkima donio neku novu energiju, vidim da im to puno znači i baš sam zadovoljan - kazao je 39-godišnji Omrčen, koji je prvu utakmicu nakon već objavljene mirovine odigrao u kultnoj dvorani Trnsko protiv Medicinara iz Trnja bez većih problema, iako je tek nedavno počeo trenirati, pišu Sportske novosti.

- Ja sam fizički dobar. U tome genetika igra ključnu ulogu, a i zadnjih sedam godina Japana puno sam ulagao u sebe, uvijek sam imao stožer ljudi koji je vodio brigu o meni i nekih velikih ozljeda u karijeri nisam imao. Kad pogledate kako su drugi prolazili, ja sam prošao relativno dobro i vjerojatno će biti nekih upala, ali one su zdrave.

Iako je u ožujku po završetku sezone u Japanu objavio da je to kraj, nije mu dugo trebalo da se predomisli. Split ga je prijavio za Superligu na početku sezone, a prošlog vikenda je skoro zaigrao, no u pobjedi protiv Rovinja Omrčen je samo sjedio na klupi.

- Počeo sam igrati u Splitu i to se ne zaboravlja. Odradio sam 20 godina u inozemstvu, igrao u najboljim europskim klubovima i onda u Japanu, a ako sutra mogu svojim prisustvom na treningu privući nekog klinca ili mu nekako pomoći da proživi barem 20 posto onoga što sam ja proživio u karijeri, bit ću najsretniji na svijetu. To je razlog zbog kojeg sam se vratio, iako sam prošle godine u intervjuu rekao da neću, da mi liga nije dobra. U pola godine sam se odmorio s obitelji, lijepo mi je bilo, kupali smo se cijelo ljeto i onda je došla zima i privuklo me nazad, a najviše zato da klub sutra stane na ozbiljnije noge i da privučemo mlade momke - priznao je Omrčen, koji je prvi put karijeru prekinuo zbog sve težeg podnošenja pripreme za utakmicu i tretmana nakon nje.

- Profesionalizam je naporan, pogotovo kad u Japanu igra jedan stranac, jer ondje velike kompanije ulažu puno novca u strance. Ugovori su ozbiljni i veliki te su očekivanja velika, a onda i napori. Imam ogromno iskustvo za Hrvatsku ligu, mi treniramo tri puta tjedno, što ću s vremenom promijeniti i što će ići drugačije. Imam vremena za rekuperaciju, za odmor i zasad mi sve odgovara - kroz smijeh je kazao Omrčen, koji je sa Splitom u Zagrebu lagano pobijedio Medicinar, do prošlog vikenda vodeći na tablici.

Vidjelo se koliko Igor svojim prisustvom na terenu znači suigračima u mentalnom smislu.

- Nešto više tehnički i taktički je u tri tjedna bilo teško napraviti. Donio sam neku novu energiju i vjeru, pokazao sam im da su sposobni i da mogu igrati. To su dečki koji godinama nastupaju u Hrvatskoj ligi, znači kvalitetni su igrači i ja sam im samo neke taktičke zamisli malo bolje postavio. Iznenađenje mi je da smo pobijedili Medicinara, vjerujem da sam i ja doprinio u nekim teškim situacijama i loptama da riješim neke stvari u našu korist. To je prevagnulo na našu stranu - kazao je komentirajući utakmicu osmog kola Superlige u kojoj su Splićani ostvarili treću pobjedu i drugu u nizu na kojoj ne namjeravaju stati.

- S vremenom ću biti sve bolji i bolji. Nakon sedam mjeseci odmora i tri tjedna treninga sam baš zadovoljan. Servis i korektivne lopte, po čemu sam cijelu karijeru bio poznat, moram i dalje nastaviti dobro raditi. Iako fizikalije nisu kao nekada, korektivne lopte se ne zaboravljaju.

Iako Omrčen donosi individualnu kvalitetu više, još uvijek nije u potpunosti zadovoljan i namjerava Splićanima dati još koju dimenziju više.

- Uigravaju se dečki još sa mnom, uigravam se ja s njima i treba nam vremena. Teške lopte koje se dižu u odbojci malo ljudi zna rješavati, a ja mislim da u tom segmentu mogu donijeti prevagu u određenim utakmicama na našu stranu - konstatirao je Omrčen Sportskim novostima.

- Tek se upoznajem s ligom i s protivnicima. Ima mnogo zanimljivih mladih momaka u Medicinaru, vjerujem da su u nekoj fuziji s Mladosti i da imaju dosta perspektive. Stvar je struke, koliko ulažemo u nju i da nam ona odgaja igrače. Danas u odbojci imate puno komercijale, posebno u ženskoj odbojci, a to se svodi na ubacivanje što više curica unutra, plaćanje članarine i idemo dalje. Ja te trenere zovem ‘coffee to go’ - imaju mrežu s loptama u autu, bace ih po terenu, djeca se malo poigraju i oni spreme lopte. Ima još sredina u kojima se radi dobro i gdje se pokušava provući odbojka, a Savez bi morao više ulagati u struku, obrazovanje tih ljudi, poslati ih na određena mjesta da uče, dovesti određene ljude da uče od njih, a ne da rade na seminarima i crtaju po ploči. Ljudi koji znaju moraju izaći na teren s mladim trenerima i tako se može ići naprijed - jasan je Igor, koji je razgovarao s Hrvatskim odbojkaškim savezom o preuzimanju određene funkcije kada se vraćao iz Japana, ali zasad ništa nije konkretizirano.

- Užasno volim odbojku i cijeli život sam u njoj. Materiju poznajem poprilično dobro, radio sam s ljudima koji su najbolji na svijetu u svom poslu i kontakti su postojali prošle godine. Izrazio sam želju da odigram još jednu sezonu u Japanu jer je takav bio dogovor i nakon toga sam bio spreman preuzeti bilo kakvu funkciju gdje mogu pomoći i biti potreban. Međutim, više mi se nitko nije javio. Nikakav kontakt nisu imali, očito imaju neke nove ljude i trenutno me nitko nije kontaktirao, ni predsjednik Baković, i želim im sreću da pomaknu hrvatsku košarku na više razine.

- Da bi bio trener, moraš biti spreman uzeti kufer u ruke, a ja sam sit toga i više se vidim na nekoj drugoj funkciji. Toliko volim odbojku da ovdje smečiram, serviram, pomažem dečkima sa savjetima i što god drugo treba. U Splitu, rodnom klubu koji mi je na pet minuta, prihvaćam sve funkcije.

Hrvatskom odbojkom trenutno “drmaju” talijanski treneri. Izbornik odbojkašica je Daniele Santarelli, a odbojkaša Emanuele Zanini, kojega Omrčen dobro zna s talijanskih parketa.

- Susretali smo se kao protivnici. Iznimno ga cijenim kao trenera, veliki je radoholičar i trener čije momčadi uvijek igraju dobro i mislim da može napraviti pomak s našom reprezentacijom - optimističan je Splićanin, koji se na spomen Italije uvijek sjeti lijepih trenutaka koje je tamo proveo, posebno u Macerati.

- Bio sam nedavno tamo, imam puno izvrsnih kontakata s predsjednikom i proveo sam u Macerati pet predivnih godina. Meni bi bio najmanji problem vratiti se tamo na nekakvu funkciju u odbojci, ali ja ne osjećam ni želju ni potrebu odlaziti iz Hrvatske. Tu mi je obitelj, tu mi je lijepo i moja budućnost je ovdje - zaključio je novi-stari igrač Splita, u Sportskim novostima