Splićanin Jure među najboljim bilderima svijeta: Neki ljudi negativno komentiraju moje bavljenje ovim sportom, ali bolje im je da gledaju svoja posla i brinu se što im se događa u vlastitoj kući

Svako pretjerivanje i neznanje u bilo kojem sportu može imati štetan utjecaj na zdravlje

Splićanin Jure Kovačić se godinama profesionalno bavi bodybuildingom, a prije nekoliko dana se vratio s 'NPC World Wide Swiss Grand Prixa', prvenstva IFBB profesionalne lige. Bio je treći među natjecateljima iz cijelog svijeta, u klasi C. Tu su bila poznata imena iz Amerike, Rumunjske, Njemačke, Kolumbije, Danske, Turske, Brazila, Kanade, Velike Britanije, Južne Amerike...

- Bilo je to zaista fantastično iskustvo. Sve je profesionalno odrađeno, a ja sam se za to natjecanje pripremao skoro godinu dana. Puno je tu odricanja, treniranja, vaganje svakog miligrama prehrane - bjelančevina, ugljikohidrata i masti, te točno specificiranog unosa tekućine - kaže Jure, navodeći da je povremeno osjećao takvu glad da bi vola pojeo.

- Ma, u nekim fazama priprema sve bih dao za komad čokolade ili sladoled. Ali ako želiš uspjeti, moraš se strogo držati nekih pravila. Jer da sam recimo povremeno jeo sladoled ili burek, ode niz vodu cijeli moj trud. Ili se daš cijeli ili nema smisla ići polovično i onda se osramotiti među stotinama drugih natjecatelja. Tih deset mjeseci zaboravi na bilo što, samo se trebaš koncentrirati na zadane protokole i nema stranputica. Jer oko sudaca sve vidi i ne prašta. Osim hrane, dakle vrhunskoga crvenog mesa, piletine, ribe, povrća, jaja, tu su i dodaci prehrani - whey protein, aminokiseline, sve do u tančine izvagano i prilagođeno mojim potrebama. Ima tu i puno distrakcija, volja zaista mora biti čelična.

A onda se dogodi i ono na što ne možeš utjecati: u obitelji sam imao i smrtni slučaj usred ljeta što me je jako pogodilo, pa sam skoro odustao od svega, ali uz pomoć supruge Jasne sam se vratio. Treniram od svoje četrnaeste godine i za mene je ovaj sport sve, tako da sam trenirao i na najvećoj žezi - kaže Jure, priznajući da su bilderi najgori kada se pripremaju za natjecanje jer su jako nervozni, gladni, sve im smeta.

- Zato hvala mojoj obitelji koja me trpjela. Jako dobro znaju da je ovo moj život, a onda kad sam ubijen od treninga i svega, i zaželim se mira, oni to osjete i ne gnjave me. Ali taj sport je težak, jer zamislite, vi ne smijete pojesti ništa što je izvan predviđenog protokola, morate i kad ste najgore volje dignuti se i na 40 stupnjeva trenirati, fokusirati se na točno određenu mišićnu skupinu koju taj dan radite. Bilo je trenutaka kada sam htio odustati, prekinuti tu agoniju i sve poslati u...

Tijelo tjerate do samih granica izdržljivosti. Npr. zadnje razdoblje priprema budio sam se u četiri sata ujutro i čekao kada će se otvoriti teretana da počnem s prvim jutarnjim treningom. I onda na posao, pa doma, pa opet na trening. A sa sobom tećice, shakeovi, sve isprogramirano kao robotu. Kako se bližilo natjecanje, do u tančine je razrađen i protokol za pijenje tekućine. Sad netko može reći da to nije normalno. Da, to nije normalno za obične ljude, ali za bildere jest, jer evo, završio sam u top tri na Svjetskom prvenstvu. Sve to košta, ali ako si dobar, od ovog sporta se može i dobro živjeti - kaže Jure, kojega smo upitali koliko su onda koštale njegove pripreme.

- Na običnu hranu i suplementaciju sam trošio između četiri i pet tisuća kuna mjesečno tijekom priprema, ali srećom imam dobre sponzore pa mi je dio troška bio pokriven. Većina novca ode na crveno meso koje treba biti iz organskog uzgoja i top kvalitete. A tu su još i suplementi, dakle vitamini, minerali, proteini, aminokiseline, kao i troškovi puta, hotela, kotizacije...

Može li se živjeti od bodybuildinga u Hrvatskoj?

- Pa mislim da se u svim europskim zemljama može živjeti od ovog sporta, ali morate biti profesionalac i predan ovome. Kao što je nekome normalno da ide na posao u ured, tako je meni posao da odem dva sata u teretanu svaki dan, pazim što jedem i ulažem u sebe. I onda mi se to vrati i kroz zadovoljstvo što sam ušao među najbolje, ali i novčano...

Netko će reći da baš to i nije uobičajen način života...

- Mogu i ja reći da je meni nenormalno što netko cijeli život ima istu rutinu: sjedi u uredu osam sati svaki dan, dođe doma i izvali se na kauč i jede gomilu smeća iz pekare, čipseve, slatkiše i gleda turske serije. I tako iz dana u dan do kraja života... Je li to poželjan način življenja? Nekome je, ali meni ne.

Ljudi s predrasudama gledaju na bodybuilding?

- Kod nas gledaju, ali u svijetu ne. Ovo je, ponavljam, moj posao, moj stil života i moj izbor i ljuti me kada ljudi s predrasudama gledaju na ovaj sport i komentiraju nešto što ne razumiju. Ali nije to samo u bodybuildingu. U nas u Hrvatskoj ljudi većinom gledaju tuđa posla umjesto da sami sebe usavršavaju i budu sretni. Jer kako ćeš biti sretan ako cijelo vrijeme potrošiš na komentiranje tuđeg života umjesto da se baviš svojim. I zato su nesretni i misle da im je netko drugi kriv za to, pa komentiraju sve što je drukčije od njih i njihova poimanja života.

Ja gledam svoja posla, a tako bi trebali i drugi. Na prvom mjestu mi je sreća moje obitelji i mene i nemam se vremena baviti drugim ljudima. Tako se ponašaju i ljudi vani, ma briga koga s čime se tko bavi, glavno da si ti sretan s onim što radiš i da ne štetiš nikome.

Neki će reći da je bodybuilding štetan za zdravlje, napose bubrege, zbog velikog unosa proteina. Kakav je tvoj stav?

- Svako pretjerivanje i neznanje u bilo kojem sportu može imati štetan utjecaj na zdravlje. Tako da ako se sportaš ili rekreativac drži propisanih pravila, ima kvalitetnog trenera, problemi su zaista rijetki. No, problemi nastaju ako se pretjeruje u suplementaciji, ako se ne odmaraš dovoljno, a treniraš jako. A ima ih dosta koji ne poznaju anatomiju tijela i pogrešno postavljaju trening pa dolazi do ozljeda. Ja se do sada nikad nisam teško ozlijedio, osim što sam imao jaču upalu ramenog rotatora. Ali i to sam sanirao uz pomoć Alena Lovrića, mog prijatelja i masera.

Moguće zatajenje srca? Dobar dio bildera ima razne taktike kako biti što bolji na bini. Neki od njih nekoliko tjedana i dana prije natjecanja drastično manipuliraju hranom, napose unosom ugljikohidrata i proteina, a izrazito je važan točan unos vode i minerala. Naime, u samo sedam dana prije natjecanja neki bilderi piju čak i deset litara vode i do deset grama soli, da bi četiri dana prije natjecanja unos soli sveli na minimum, smanjuje se i unos vode, da 24 sata prije natjecanja vodu uopće ne bi pili! Neki znaju ovim manipulacijama izgubiti između pet i deset kilograma, a većina toga je voda. Naime, žele da dođe do dehidracije i povlačenja bilderima smrtnog neprijatelja - nepoželjne potkožne vode koja im “skriva” mišiće. Uzimaju se razni diuretici, ali se onda kod nekih pojavljuje gomilanje kalija koje može dovesti do hiperkalemije, te kod nekih ekstremnih slučajeva i zatajenja srca. Bilderima je krajnji cilj da se izbaci potkožna voda, dakle izvanstanična tekućina, a neki pritom tijelo mogu dovesti do kolapsa, nesvjestice. Do problema može doći i zbog potpunog izbacivanja natrija. Međutim, Jure ima strogo razrađeni protokol i točno zna kako mu tijelo reagira, te ne želi do kraja otkrivati svoju tajnu. No, navodi da ne poseže za nekim preekstremnim mjerama.