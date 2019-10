Ubilježio i petnaestu boksačku profi pobjedu: mladi Splićanin odlukom nakon osam rundi slavio protiv Johnyja Mullera

Drugi najbolji hrvatski boksački teškaš, Petar Milas, došao je do svoje 15. profesionalne pobjede savladavši Johnnyja Mullera iz Južnoafričke Republike. Iako nije bio ubojit kao u nekim ranijim mečevima, Milas je bio dovoljno dobar da niti u jednom trenutku ne ugrozi svoju pobjedu, piše Fightsite

Splitski teškaš nije odradio meč u skladu s nekim ranijima, no razlog za to može se pronaći u šestomjesečnoj pauzi. Protiv sebe je imao iskusnog protivnika, vrlo brzog i pokretnog boksača, koji se nije dao uvući u otvoreniji okršaj, gdje bi Milas možda i pronašao neki udarac ili seriju kojom bi mogao završiti meč. No, Milas je zato boksao vrlo pametno. Osjetivši kako ovdje neće biti lako u potpunosti dominirati, prilagodio je svoju taktiku tome da se ne dovede u probleme i u tome je uspio.

Čisto je Milas uzimao svaku rundu, redom jednu po jednu, na račun konstantnog kretanja i pogađanja u pravim trenucima. Muller je svoje prilike imao tek u trenucima kad bi Milas usporio i pogađao je tu neke udarce, no kvantitetom to nije bilo niti približno onome što je radio hrvatski boksač. Pokazao je Milas kako se zna prilagoditi i ovakvih mečevima, gdje se neće sve odvijati onako kako je on zamislio niti kao što se publika nadala vidjeti.

Ne možemo reći kako je Milas u bilo kojem trenutku ozbiljne ugrozio Mullera, no isto tako ne možemo reći da je Južnoafrikanac napravio išta više od toga što je hrvatskog boksača naveo na to da kroz cijeli meč mora biti pažljiv i fokusiran, u čemu je ovaj u potpunosti uspio. Tako jednoglasna sudačka odluka u korist Petra Milasa niti u jednom trenutku nije bila sporna, što se na kraju prilikom proglašenja pobjednika i potvrdilo.

Nakon duže pauze, Petar Milas mogao bi do kraja godine nastupiti još jednom, što bi svakako bilo dobro za dodatno skupljanje iskustva i napredak. Iz njegovog time se nadaju kako bi već iduće godine mogla doći prilika za neki veliki meč. Ponuda je bilo i sad, no Petar i ljudi koji se brinu za njegovu karijeru su odlučili kako nakon ovakve pauze ne bi bilo dobro prihvatiti neki takav ispit. Nakon što ponovno uđe u neku konstantu nastupa, Milas takvu iduću ponudu neće odbiti.