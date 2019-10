Dileme nema kada je u pitanju Maljković: eto prilike da Splićani aklamacijom pozdrave njegov izbor u Kuću slave

Poslije dugih, u neku ruku beskrajnih pet godina, ponovo se pokrenula procedura za izbor Počasnika, naravno s velikim „P“ kakvu je kovanicu svojevremeno još 2007. osmislio akademik Jakša Fiamengo, nezaboravni pjesnik i novinar , cijenjeni suradnik Kuće slave splitskog sporta.

Njegova predivna poruka osmišljena prije otvaranja Kuće slave: „Svijetu na divljenje, domovini na čast, zavičaju na ponos, mladima za primjer“ ima odjeka kod svih, poglavito među sportašima, trenerima, doprinositeljima, osim kod gradskih vlasti Splita. Ali to je drugi par postoli, kako se to kaže kod nas Splićana, sada je riječ o tome da je su za nove Počasnike izabrani košarkaški trener Božidar Maljković, vaterpolist Mornara Lovro Radonić i momčad košarkaša Jugoplastike 1989.

To je značajna novost, jer su do sada birani pojedinci u nekom regularnom tijeku, pa se uočilo da neki fantastični zaslužni pojedinci, perjanice splitskog sporta iz davnih vremena prigodom izbora ostaju nadmašeni od velikana novog doba, tako da je uvedena kategorije onih čija je karijera završila prije četrdeset i više godine. Također je uočen nonsens da je u prvom izboru počasno mjesto pripalo zlatnom četvercu Gusara bez kormilara premda oni nisu mogli ući u pojedinačnu konkurenciju. Zato je odlučeno da se počast osigura za određene kolektive: momčadi, ekipe, sastave, posade, pa su počast dobili košarkaši Jugoplstike, prvi put prvaci Europe izdanje 1989.

Šteta je bila da se zaustavilo s izborom još 2015. kad su kandidirani Maljković, nogometaš Dragan Holcer, Radonić i Tatjana Zoković Krvavica, uz napomenu da je posljednja inauguracija Počasnika provedena 2012. Tada je uz najveće počasti u Kuću slave primljen jedan od najslavnijih vaterpolista Mislav Bezmalinović. Poslije tOga su uslijedila još dva izbora – vaterpolski trener Ratko Rudić za 2013. i Branko Cikatić iz borilačkih sportova za 2015., ali bez njihova ustoličenja.

Mnogi splitski sportaši, treneri i funkcionari čekaju na svoj red, ambicije su goleme premda je tanka linija između kategorije svjetskih slavnih i zaslužnih. Međutim, kada je u pitanju Maljković dileme nema, on je glavni akter stvaranja senzacionalne košarkaške družine na Gripama, koja je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stolje

a postala sinonim trijumfa ne samo u košarkaškom svijetu nego i općenito u sportu, pa ako hoćete i u našem društvu.

Maljković je stigao na Gripe kao ipak prilično anonimni stručnjak, zahvaljujući preporuci profesora Aleksandra Nikolića, u to vrijeme svjetskog stručnjaka broj jedan, koji je novom treneru bio mentor. Kada je tercet Josip Bilić Biba, Branko Macura i Željko Jerkov prihvatio sugestije Nikolića bilo je dosta skepse ne samo kod vodstva kluba nego i među igračima. No, ubrzo su se dvojbe raspršile, jer je Maljković svojim predanim radom, stručnošću i iznad svega beskopromisnim ponašanjem pokazao da zna znanje. I da će kadar predvođen Dinom Rađom, Tonijem Kukoče, Velimirom Perasovićem, Goranom Sobinom i drugima odvesti „žute“ do serije trijumfa u Jugoslaviji i Europi.

Stjecajem okolnosti Maljković je sa svojom obitelji po odlasku s Gripa doživio i neke neugodnosti. Međutim, Božo Dioklecijan, kako ga je titulirao beogradski po8ublicist Aleksandar Tijanić na račun pobjedonosnih pohoda njegove momčadi, ostao je u srcu navijača „žutih“. Tako su mu u dva navrta, u vrijeme nesretnih ratnih prilika, kada je gostovao u Splitu sa stranim momčadima, priređene zaista neviđene ovacije u velikoj i maloj dvorani na Gripama, bez obzira što je bilo onih koji su se pribojavali tog impakta bivšeg trenera „žutih“ i navijača splitskog kluba.

U nedjelju uoči najvećeg našeg derbija, susreta košarkaša Splita i Zadra, prigoda je da mnogi koji i dalje žive pod sintagmom „Jugoplastika, moja ljubav“, još jednom pozdrave genijalnog trenera, dočekaju ga ovacijama, tako da se zna kako Split ne zaboravlja svoje sportske junake. Dakle, Božo Maljković je iz ruku predsjednika Odbora časti akademika Jakše Miličića, pozvanog da bira Počasnike, dobiti posebnu diplomu kao dokaz da mu je mjesto u Kući slave splitskog sporta.

Odbor časti je sastavljen od zaista od meritornih ljudi, red je da javnost zna tko su izbornici - grupa uglednih građana Splita(nisu nužno vezani uz sport) predvođenih dr Jakšom Miličićem: župan Blaženko Boban, dr Dragan Ljutić, dr Davorin Rudolf, Kažimir Hraste, dr Nenad Cambj, Branka Brekalo, Matko Trebotić, dr Ivica Boljat, te predsjendik Splitskog saveza sportova Nenad Periš, zatim deset predstavnika sportova Tonći Cvitanović, Toni Tomas, Željko Jerkov, Tina Erceg, Stipe Božić, Dražen Mužinić, Duško Krstulović, Boško Čavka, Tomislav Marijanović i Ivan Pavić i sedam sportskih novinara Pejo Gašparović, Ivo Jurišić, Pero Smolčič, Mirta Šurjak, Davor Burazin, Jakov Prkić, Srđan Fabijanac, tako da je bio lak posao Izborne komisije, pa je Vladimir Dugandžić priopćio da su svi dobili potreban broj glasova: Maljković 24, Radonić 22 i Jugoplastika 1989. 20!

Eto prigode da splitski poklonici sport, naročito košarke aklamacijom u nedjelju poslije podne pozdrave izbor Božidara Maljkovića, dok će za Lovru Radonića i momčad Jugoplastike predaja počasničke diplome uslijediti u posebnim svečanim prigodama.