Zbog uspjeha je kršio pravila, pudrao tuđe stražnjice i pristao da mu supruga zarađuje više od njega: ovo je čovjek koji je iznova definirao pojam ambicioznosti

Kada se govori o najboljim sportašima u povijesti, većini su na pameti oni koji su se tijekom karijere bavili individualnim sportovima. Košarkaši, nogometaši i ostali koji su dominirali kolektivnim sportovima uvijek imaju svojevrstan uteg ostatka momčadi, odnosno, kritičari uvijek postavljaju argument da im je ostatak ekipe pomogao doći do uspjeha.

Također, karijere sportaša gotovo bez iznimke imaju uzlaznu putanju na početku, vrhunac, te silaznu putanju na kraju, što nerijetko baci sjenu na sve ono što su tijekom nje postigli.

No, jedan čovjek izgleda jednako dobro s 42 godine na leđima kao i kada je bio na svom vrhuncu i uopće ne razmišlja o mirovini, a taj čovjek je Tom Brady.

On je šesterostruki osvajač Super Bowla, četverostruki MVP finala i trostruki MVP regularne sezone te je 14 puta izabran u najbolju momčad NFL-a. Uz ova najvažnija postignuća, Brady ima još četiri nastupa u finalu te mali milijun drugih priznanja, a prije desetak dana došao je do drugog mjesta po broju bačenih jardi na vječnoj listi. Prvo mjesto drži Drew Brees, a s obzirom na to da je tijekom gotovo cijele njegove karijere igra Patriotsa bila koncipirana oko dodavanja "razumne udaljenosti", za razliku od napadački mnogo agresivnije taktike koja je Breesu osigurala prvo mjesto, to postignuće ima još veću težinu.

To je dobrim dijelom bilo i zbog toga što Brady nema pretjerano jaku ruku. A nije ni brz ni agilan, štoviše, izuzetno je spor. Video njegovog sprinta na 40 jardi iz 2000. godine već je legendaran, a i sam se Brady nebrojeno puta zbog toga narugao sam sebi. Koliko je ustvari bio spor najbolje govori činjenica da je s 41 godinom na leđima istrčao bolji rezultat nego kada je imao 22 godine, 5.17 sekundi naprema ondašnjih 5.28.

Razlog tome je između ostalog i stroga prehrana koja se uvelike temelji na povrću, nemasnom mesu i smoothiejima i o kojoj je izdao i knjigu. A nije na odmet ni činjenica da za vrijeme sezone svaku večer u 20:30 ide na počinak te se budi bez alarma, zahvaljujući vježbama za mozak koje svakodnevno prakticira.

"Najbolja odluka koju je organizacija ikada donijela"

Od samih početaka svoje igračke karijere Brady je bio izuzetno ambiciozan i ništa nije prepuštao slučaju. Još dok je pohađao srednju školu tjerao bi suigrače da dolaze kod njega kako bi svi zajedno gledali snimku budućih protivnika, dok im njegova majka priprema ručak.

Kada je došao na sveučilište Michigan State, Brady je bio nominalno tek sedmi quarterback na rosteru, što je bilo i za očekivati s obzirom da je bio tek brucoš. No, njega je to jako frustriralo i činilo ga anksioznim, zbog čega je bio prisiljen angažirati sportskog psihologa.

Prve dvije godine nije igrao, ali je zato u trećoj ugrabio svoje mjesto i nije ga više ispuštao. Ne samo to, Brady je u svojoj prvoj sezoni kao starter postavio novi rekord sveučilišta za najviše pokušaja dodavanjem i najviše kompletiranih dodavanja.

Ipak, na draftu 2000. godine nije vladala pomama za njim. Izabran je tek u šestoj rundi kao ukupno 199. pick, a za njega se odlučio Bill Belichick.

Brady je istog trenutka nazvao svog srednjoškolskog trenera i rekao mu da ako ikada dobije priliku zaigrati za Patriotse, nikada više neće prepustiti svoje mjesto Drewu Bledsoeu, tadašnjem quarterbacku New Englanda.

Njegovog prvog dolaska na Foxboro se prisjeća i vlasnik Patriotsa Robert Kraft.

- Još uvijek imam u glavi scenu u kojoj mršavi balavac s kutijom od pizze pod rukom dolazi i predstavlja mi se. Rekao mi je "Bok, gospodine Kraft, ja sam...", na što sam ga ja prekinuo i rekao mu da znam tko je on, Tom Brady, naš izbor šeste runde drafta. On me je na to pogledao u oči i rekao: "Ja sam najbolja odluka koju je ova organizacija ikada donijela".

I nije bio u krivu, kao što nije bio u krivu ni 23. rujna 2001. kada je u posljednjoj četvrtini zamijenio ozlijeđenog Bledsoea i odmah po ulasku rekao svom ofenzivnom linijašu da Bledsoe "neće dobiti svoj je...i posao natrag".

O ostatku njegove karijere već se sada mogu napisati knjige, ali mi ćemo se osvrnuti na ono što se s njim događalo izvan terena, a što najbolje objašnjava ono što se događalo na njemu.

Pudranje tuđih stražnjica i afera "Deflategate"

Kada centar izvodi loptu quarterbacku, ona u velikom broju slučajeva dodiruje njegovu stražnjicu te se natopi znojem, što može biti kobno kod quarterbackovog rukovanja loptom. Stoga je Brady u ranoj fazi svoje karijere došao na ideju da nagura ručnik u hlače svog centra.

To je prvi iskusio Dan Koppen koji s tim nije imao problema, dapače, shvaćao je zašto Brady to radi. No, kako se i ručnik natapao znojem, Brady je morao nadograditi svoju ideju. I jest, uz ručnik je uključio i popriličnu količinu dječjeg pudera.

Koppen je 2011. napustio Patriotse, a u momčad je došao rookie David Andrews. Na prvom treningu Brady je došao do njega, istresao mu puder u hlače, nagurao ručnik i izašao na teren. Andrews se osvrnuo oko sebe misleći da se radi o nekoj vrsti inicijacije novopridošlica, ali nitko se u svlačionici nije smijao. Nakon treninga, šokirani Andrews je skupio hrabrosti pitati jednog od suigrača zašto mu je Brady to napravio, a kada mu je ovaj objasnio, pomirio se sa svojom sudbinom.

Bradyju je smetala i razina napuhnutosti lopti s kojima se trebala igrati utakmica konferencijskog finala između Patriotsa i Coltsa pa ih je prije utakmice malo ispuhao, i to ispod dopuštene razine. Kako u NFL-u svaka momčad koristi svoje lopte u fazi napada, prvi su na to posumnjali igrači Coltsa koji su presjekli dva Bradyjeva dodavanja, a istraga je njihove sumnje i potvrdila te je Brady bio suspendiran na četiri utakmice u sezoni 2016., a Patriotsi su kažnjeni s milijun dolara i gubitkom dva picka na draftu.

No, 42-godišnjak nije bio kompetitivan samo na terenu, priča o njegovoj bolesnoj želji za biti najbolji ima koliko hoćete.

Znao je razbiti reket kada bi izgubio partiju stolnog tenisa, kao i što je jednom prevrnuo backgammon ploču nakon što je izgubio od Damiena Huarda, koji ga je, prisjećajući se tog trenutka, nazvao "psihotičnim natjecateljem".

Bill Belichick je umalo dobio infarkt kada je ugledao svog quarterbacka kako za vrijeme team buildinga na golf terenu stoji na rubu litice i pokušava lopticu vratiti u teren. Sva sreća, njegov caddy ga je pridržavao da ne padne preko ruba.

Zanimljivo je bilo i na treninzima. Tadašnji trener quarterbackova Patriotsa, a danas glavni trener Houston Texansa Bill O'Brien, Bradyju i Brianu Hoyeru (tada rezervnom QB-u Patriotsa) davao je vježbu u kojoj su morali gađati kantu za smeće. Hoyer je u početku bio uspješniji, a Bradyja je to jako živciralo te je izazvao svog kolegu na okladu.

Kako je sezona odmicala Bradyjev dug se gomilao, a Hoyer je u jednom trenutku O'Brienu rekao kako mu kolega još nije isplatio dug. O'Brien se na to nasmijao i rekao: "Zar stvarno misliš da će ti platiti? Igrat će protiv tebe sve dok on ne bude taj s više pobjeda".

Ali Brady je nakon godinu dana još uvijek bio u zaostatku pa je jednog dana došao i donio Hoyeru 5000 dolara u novčanicama od 20 dolara te ih ljutito bacio pred njega i otišao.

Natjecanje u ispijanju piva i "utakmica nad utakmicama"

Iako živi zdravi život, bez grickalica, slatkiša i alkohola, Bradyju nije strano ni brzinsko ispijanje piva koje mu je vjerojatno ostalo još od sveučilišnih dana. Priču nam opet donosi Brian Hoyer.

- Bilo je nevrijeme i nismo se mogli vratiti kući odmah nakon utakmice, već smo tu večer bili prisiljeni prenoćiti u hotelu. Cijela momčad je otišla do obližnjeg bara i krenula s ispijanjem piva, u dobrom raspoloženju nakon pobjede. Ja i Tom smo stajali za šankom, a on je pio čaj. Ubrzo ga je veselo društvo počelo izazivati da im se pridruži u natjecanju u ispijanju piva, a nakon nekoliko minuta provokacija, Brady se ustao i došao do stola. Uzeo je kriglu u ruku i iskrenuo pivo u sebe brže nego što biste ga mogli izliti. Svi su ga pogledali u čudu, držeći poluprazne krigle, a Tom je podigao ruke u zrak i vratio se za šank.

Da u pitanju nije samo mit, Brady je dokazao kada je gostovao u emisiji Stephena Colberta. Iskapio je kriglu piva točno na onaj način na koji je Hoyer i opisao.

Da Bradyjev natjecateljski duh nije nikada imao slobodan dan, potvrđuje i jedna urnebesna priča. Momčad New England Patriotsa igrala je humanitarnu košarkašku utakmicu protiv lokalnih vatrogasaca iz mjesta kojeg se svjedoci priče niti ne sjećaju kako se zvalo. Igrala se treća četvrtina, a Patriotsi su gubili. Brady je pozvao time out.

- Koji vam je vrag? Mi smo profesionalni sportaši, a gubimo od nekih vatrogasaca. Kako vas nije sram? Probudite se, dovraga - bjesnio je quarterback na svoje suigrače.

Nakon toga je izašao na teren i počeo gađati trice kao lud te su Patriotsi ipak uspjeli doći do važne pobjede nad lokalnim vatrogascima u humanitarnoj utakmici.

Velika nepravda

Tom Brady i Bill Belichick najdominantniji su igrač-trener par u povijesti lige, ali Brady je imao i neugodnih iskustava sa svojim trenerom.

Naime, postoji običaj u Patriotsima da svakog tjedna Belichick dodijeli nagradu najboljem igraču protekle utakmice po svom izboru. Nagrada je, naravno, ceremonijalna i prvenstveno služi kao svojevrsni pokazatelj igraču koji je manje eksponiran u javnosti da je odradio dobar posao i da nije prošao nezapaženo.

Bila je 2017. godina i tjedni su prolazili, a Brady je i dalje bio bez svog trofeja. Nezadovoljstvo je raslo i počelo izlaziti na vidjelo te se često znao požaliti pomoćnim trenerima i osoblju u klubu. Naravno, ne i samom Belichicku, jer... Jer jednostavno nije smio.

Sezona je došla svome kraju, a quarterback je ostao bez ijednog priznanja svog trenera te je ostao šokiran nepravdom koja mu je nanesena. Srećom, te godine je proglašen za najvrjednijeg igrača lige, što je koliko-toliko ublažilo njegovo nezadovoljstvo.

'Gisele clause'

Brady je poznat kao fantastičan "game manager", netko tko ima izraženu sposobnost pročitati tuđu obranu i mijenjati akciju samo nekoliko trenutaka prije njenog izvođenja te koji ima izuzetno preciznu ruku. No, to nisu jedini načini na koje je on utjecao na uspjeh svoje momčadi.

Postoji nešto što je u javnosti poznato kao "Gisele clause", iliti Giselina klauzula, a evo o čemu je riječ.

U NFL-u, kao i u svim američkim sportovima, postoji "salary cap", odnosno točno određeni iznos koji se može potrošiti na plaće igrača tijekom jedne sezone. Kako su quarterbackovi daleko najplaćeniji igrači u momčadi, to znači da je franšizama teško dovesti više elitnih igrača.

Brady je pristao tijekom cijele svoje karijere igrati za plaću koja je daleko ispod njegove tržišne vrijednosti kako bi omogućio dovođenje više boljih igrača s kojima će igrati. No, ne samo to, Belichick je zbog toga imao jaki argument u pregovorima s tim igračima. Kada bi netko zatražio ogromnu cifru, on bi mu uvijek rekao isto: "Pa ni Brady ne zarađuje toliko".

Razlog zbog kojeg si je Brady to mogao priuštiti jest činjenica da njegova supruga, jedna od najplaćenijih manekenki u posljednjih 15 godina Gisele Bündchen zarađuje i više nego dovoljno za njih oboje. Dapače, vjerojatno nije ni mogao zarađivati kao i ona dok se aktivno bavila manekenstvom, čak i da je htio.

Robert Kraft to nije zaboravio pa mu je sada, u smiraj karijere, odlučio dati ugovor koji predstavlja pravu vrijednost i kojim je postao jedan od najplaćenijih igrača lige.

Preambiciozan da bi ga se nazvalo ambicioznim

Tom Brady nikada nije pristajao na kompromise i ništa nije shvaćao olako. Cijelu svoju karijeru prvi dolazi na trening i posljednji s njega odlazi, a suigrače koji na trening stižu "tek" u 6:30 ujutro pozdravlja s "dobar dan", jer je on tamo već od 5:30.

Na kritike s kojima se susretao tijekom velikog dijela svoje karijere, uvijek je odmahivao rukom, a onima koji su sumnjali u njegovu kvalitetu odgovorio bi novim Super Bowl prstenom. Otpisivali su ga nebrojeno mnogo puta, a on je i dan danas aktualni prvak.

Samo da napomenemo, prošle sezone je u finalu izbacio najuzbudljiviju momčad lige predvođenu MVP-jem Patrickom Mahomesom, a u finalu je "imperija s Foxborougha" jedan od najboljih napada lige ograničila na samo 3 poena.

Taj Super Bowl su neki prozvali najdosadnijim u povijesti, ali Bradyja i Belichicka epiteti ne zanimaju. Njih zanimaju samo pobjede, i do njih će doći na koji god način mogu. Bilo to ilegalnim špijuniranjem protivnika, ispuhivanjem lopti ili vježbama za mozak.

Uvijek će trajati rasprave je li Brady najveći igrač američkog nogometa u povijesti, kao i može li netko tko se bavi sportom koji se profesionalno igra na samo jednom kontinentu ući u uži izbor za najboljeg sportaša ikada.

Ali, jedna stvar je sigurna - Tom Brady postavio je nove kriterije i dao novo značenje pojmu ambicioznosti.