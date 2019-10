Talentirani američki odbojkaš na privremenom radu u Kaštelima: Ovdje se odlično živi, uz ćevape i sarme brzo sam zaboravio Havaje

Trojica su braće, al' samo je jedan Dalton, Dalton Solbrig. Jedan od najperspektivnijih američkih odbojkaša od ovog ljeta je novo pojačanje Mladosti Ribole Kaštela.

- Život u Hrvatskoj je odličan! Klima, hrana, ambijent, ljudi... U malo vremena zavolio sam Hrvatsku – kazao je vidno oduševljeni Solbrig tek što smo se našli i krenuli u razgovor.

Već 'na prvu' ćutimo kako njegovo prezime ne može biti američko. Pa ipak, ovaj je 22-godišnjak rođen u Sjedinjenim Američkim Državama od roditelja koji su također rođeni i cijeli život žive na sjevernoameričkom kontinentu.

- Moj pradjed je Nijemac. Došao je u Ameriku prije otprilike sto godina, tako da je to odgovor na vašu 'misteriju'.

Odbojkaški put doveo ga je nekoliko stotina kilometara daleko od zemlje iz koje sežu njegovi korijeni. Ako uzmemo u obzir sportske predispozicije, čini se kako su njemački korijeni u Daltonu itekako prisutni: s visinom od 199 centimetara u napadu zamahom doseže i do 358 centimetara!

- Nikad nisam bio u Njemačkoj. Zapravo, ovo je moj prvi dolazak u neku europsku zemlju uopće, a o Hrvatskoj nisam skoro ništa ni znao!

Najveća i možemo reći jedina poveznica s Hrvatskom za Daltona je Toni Kukoč.

- Prije dolaska na Havaje živio sam u Chicagu. Tamo sam uz odbojku igrao i košarku i jednostavno se zna tko je Toni Kukoč. On je legenda! – kaže Solbrig.

O drugim hrvatskim sportašima nije znao reći. Ni srebro na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ni brojni uspjesi u rukometu, vaterpolu pa ni u pojedinačnim sportovima nisu osobito 'doprijeli' do mladog Amerikanca. Osim Kukoča, naravno, a osobno mislim da za njega jedino nije čulo izolirano pleme sa Sjevernog Sentinelskog otoka.

Dalton je spomenuo Havaje na kojima je proveo četiri godine. Znate američku shemu kako studij i sport idu zajedno: većina fakulteta poznata je po nekom sportu i onda koji vas sport zanima tražite fakultet na kojem ćete studirati. On se odlučio na egzotičan otok o kojem je većina nas čula u filmovima.

- Mogu reći da je život na Havajima baš takav, kao u filmovima. Kad sam došao vidio sam koliko to u stvari nisu izmišljotine. Ali kako sam tamo proveo nekoliko godina, vidio sam i druge stvari. Najviše me impresioniralo kako se domorodačko stanovništvo drži, kako su jaki i kako su dosta obiteljsko nastrojeni. Za njih je obitelj puno širi pojam nego li samo pitanje užeg rodbinskog srodstva – tvrdi Solbrig koji u svojoj obitelji ima dva brata, oba odbojkaši!

U usporedbi s Havajima, Solbrig je rekao kako je u manje od mjesec dana boravka u Hrvatskoj vidio određene različitosti i sličnosti.

- Klima je jako slična. Oduševilo me koliko je do sada bilo sunčanih dana, ali je u ovo doba godine ovdje isto malo hladnije nego li tamo – priznaje Dalton koji me je 'nonšalatno' dočekao bez čarapa i u šlapama.

Za razliku od klime, Solbrig tvrdi da je hrana jako različita, ali u pozitivnom smislu.

- Najviše su mi se svidjeli ćevapi i sarma! – kroz smijeh će Dalton koji se tako skroz 'udomaćio'.

No, pustimo sada osobne stvari i vratimo se na odbojku. Za 12 tisuća kilometara udaljenu Mladost Ribolu Kaštela čuo je preko srpskog trenera Milana Žarkovića na sveučilištu na Havajima. On mu je pričao mu o kaštelanskoj momčadi te o svom poznanstvu s trenerom Mladosti Ivanom Rančićem. Spletom okolnosti obje 'stranke' su se kontaktirale, a kad su se poklopile ambicije, želje i mogućnosti Daltonu je preostalo samo sjesti na avion.

Tako je postao novi Amerikanac u redovima Mladosti Ribole Kaštela, pošto je do nedavno isti dres nosio Christian Rupert koji je ovog ljeta pronašao novi klub.

- Tek kad sam došao rekli su mi za njega. Sjećam ga se, igrao sam protiv njega za vrijeme studiranja – prisjeća se Solbrig.

Po dolasku nije dugo čekao da ga nova momčad 'gurne u vatru'. Prije tjedan dana debitirao je u MEVZA ligi protiv zagrebačke Mladosti i tako već u prvoj utakmici osjetio što ga čeka.

- Čuo sam za rivalstvo i kako zagrebačka Mladost ima dobru momčad. Odigrali smo odličnu utakmicu, bilo je zanimljivo i izazovno – kaže Dalton.

Priznao je kako se iznenadio kad je vidio način igre, ali i lopte!

- U Americi je lopta nešto veća i lakša, pa ju je lakše udariti i učiniti to što snažnije. Tamo se igra napadačka odbojka gdje taktika ne dolazi toliko do izražaja koliko jačina udarca. Vidim da je ovdje drugačije, dosta se radi na obrani i bloku, tehnički se radi preciznije, a i lopta je drugačija. Sve u svemu, navikavam se, a suigrači mi jako pomažu.

Na prvi pogled ne bismo rekli da se još uvijek navikaje, budući da je protiv zagrebačke Mladosti ubilježio 14 poena! U svom debiju pokazao je napadačke sposobnosti, a s obzirom na dobar odraz bio je kvalitetan i u obrambenoj zadaći.

- Trener Rančić već nas sada motivira za osvajanje naslova i želim biti dio toga. Želim pobjeđivati, ali nije stvar novca niti osobnog dobitka nego radi momčadi. Odbojka je timski sport – jasno će Dalton.

O daljnjim ciljevima ne razmišlja previše, premda je istaknuo kako jednog dana želi postati član nacionalne reprezentacije.

- To bi bilo ostvarenje sna; sudjelovati na Olimpijskim igrama ili Svjetskom prvenstvu! Prilično je teško 'upasti' u reprezentaciju koju trenutno uglavnom čine veterani. Velika je konkurencija, a dolazak u Europu može mi pomoći da uspijem budući da skoro svi reprezentativci igraju u Europi.

E pa, Daltone, doista ti želimo sreću u svojoj karijeri kao i to da Mladosti pomogneš vratiti titulu u Kaštela.