Sve što trebate znati o Svjetskom kupu u ragbiju na jednom mjestu: prvi put u povijesti nisu odigrane sve utakmice, domaćin je napravio dvije senzacije, a reprezentativci Kanade pomagali su lokalnoj zajednici nakon razornog tajfuna

Japanci su se pokazali, još jednom, kao racionalan narod. Sa sportskog gledišta napravili su sve što je potrebno da na Daleki Istok dovedu tri globalno najgledanija događaja. Još 2002. godine zajedno su s Južnom Korejom organizirali Svjetsko nogometno prvenstvo, modernizirali infrastrukturu, napravili stadione, poboljšali, ionako moćnu, gotovo savršenu željeznicu. Sada su s temeljima svega toga u svoju zemlju doveli preostala dva najgledanija događaja - 9. Svjetsko prvenstvo u ragbiju i 32. Ljetne Olimpijske igre. (Pre)bogati Japanci očito znaju izvući sve benefite iz organizacija ovakvih sportski manifestacija.

Oduševljenje je izmamila i pojava legende svjetskog ragbija, čuvenog kapetana All Blacksa Richieja McCawa, čovjeka koji je posljednji podigao pobjednički pehar Webb Ellis kupa 2015. Simbolički, kapetan All Blacksa donio je pehar i postavio ga na postolje stadiona u Tokiju do predaje novom pobjedniku. Pored 16 stadiona postavljeno je 16 službenih fan zona gdje su uz tradicionalnu japansku festivalsku dobrodošlicu, uz hranu i piće, te mnoštvo zabavnih i kulturnih sadržaja bio osiguran nezaboravan boravak brojnih gostiju iz cijelog svijeta tijekom ovog prvenstva.

Infrastruktura ostaje za razvoj sporta, tribine su ispunjenje do posljednjeg mjesta, 40 dana zabave za domaćina koji je uložio i ozbiljan novac u razvoj ragbija u svojoj zemlji donio je i rezultat.

Prvi put u svojoj povijesti Japan je prošao skupinu na Svjetskom prvenstvu i plasirao se u završni oktet. Taj rezultat treba izuzetno cijeniti jer su u skupini A domaćini svladali Irsku i Škotsku tradicionalno dvije jake reprezentacije, članice Lige 6 nacija, države koje imaju moćne profesionalne lige. To je već ozbiljan iskorak, bez obzira kako se na kraju završilo jer biti u ovom odabranom društvu i u borbi za titulu je ono što će obogatiti sport domaćinu. Uz Japance dalje je prošla Irska, trenutno četvrta reprezentacija na svjetskoj ljestvici.

Kako se i najavljivalo skupina C bila je najdramatičnija, popularno nazvana „skupinom smrti“ jer su u njoj bila smještena tri velikana – Engleska, Francuska i Argentina. Na kraju „gaučosi“ idu kući i to na kakav način, gotovo pa bismo rekli sportska nepravda. Jedna pogreška protiv Francuza, potom i jedna nervozna utakmica protiv Engleza koju su sami zakuhali ranim isključenjem rezultiralo je eliminacijom. Na kraju je svijet, zbog tajfuna, ostao uskraćen za dvoboj Engleske i Francuske koji nam možda i ne bi sve otkrio s obzirom na to da su i bez tog dvoboja obje momčadi prošle dalje, pa bi bilo malo „igre skrivača“.

Skupine B i D su zapravo se mogle i prije početka prognozirati dosta lako, Novi Zeland i Južna Afrika su ipak daleko iznad konkurencije, najbolje je to pokazao susret Springboksa protiv treće plasirane Italije kojeg su glatko dobili, nema sumnje da bi isto napravio i Novi Zeland da nije bilo odgode zbog tajfuna. Uostalom All Blacks na ovom prvenstvu imaju dvije najuvjerljivije pobjede 63:0 protiv Kanade i 71:9 protiv Namibije. Pokazali su svoju moć. Na jednaki način prolaz u oktet su osigurali Wales i Australija s tim što su u derbiju Velšani u jednom od izuzetnih susreta slavili 29:25 čime su pokazali da bi i u nastavku prvenstva mogli nekome biti ozbiljna prepreka.

Odgledali smo tri ljepotice prvenstva do sada, dvoboje koji su nadmašili sva očekivanja. Zapravo, pokazali nam svu ljepotu ragbija, preokrete i viteštvo na travnjaku.

Francuska i Argentina odigrali su do sada najdramatičniji dvoboj, Francuzi su slavili 23:21 samo zahvaljujući jednoj pogrešci, ali i to je sastavni dio igre. No ipak treba kazati da su Argentinci odigrali junački dvoboj, stigli zaostatak od 20:3, dvanaest minuta prije kraja i pretvorili ga u vodstvo 21:20. Lopez je odmah u 69. minuti iz drop-kicka pogodio, pokazat će se za pobjedu. Imali su Argentinci zadnji pokušaj, u posljednjoj akciji, kazneni udarac s 40 metara, ali Boffelli nije pogodio. Inače ta udaljenost za odličnog pucača, a ima ih na ovom prvenstvu, ne predstavlja veliki problem.

Drugi dvoboj je također iz „skupine smrti“ zapravo odlučujući za „gaučose“ protiv tradicionalnog suparnika Engleza koji su na kraju slavili dosta lako 45:10. No, tijek susreta ne opisuje stvarno stanje na terenu. Argentina je povela iz kaznenog udarca u 6. minuti 3:0. Engleska uzvraća zgoditkom Johny Maya u 8. minuti. Ključni trenutak utakmice zbio se u 17. minuti kad je zbog visokog obaranja isključen argentinski igrač druge linije Tomas Lavanini, te ostavio svoju momčad da protiv vrlo snažne i disciplinirane Engleske igra 63 minute s igračem manje. Englezi su iskoristili svoju prednost, do poluvremena napravili pristojnu razliku, a onda u nastavku dvoboja slomili otpor Argentine.

U epskom dvoboju titana svjetskog ragbija Novog Zelanda i Južne Afrike slavili su All Blacksi rezultatom 23:13. Već u prvoj minuti susreta Južna Afrika je iz kaznenog udarca, stigla do vodstva. Sljedećih pola sata igre je potpuno pripalo Novozelanđanima koji stižu do vodstva 17:3 u 27. minuti susreta. Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije mijenjao. Nastavak susreta u prvih dvadesetak minuta pripada momčadi Južne Afrike, zgoditkom Du Toita u 47. Minuti, te pretvaranjem i udarcem iz odskoka Andrea Polarda u 48. odnosno 58. minuti stižu do aktivnih 17:13. U posljednjih 20 minuta susreta All Blacksi s dva uspješno izvedena kaznena udarca od strane Mo'unge i Baretta u 66. i 71. minuti dolaze do konačnih 23:13.

Osmorica veličanstvenih nastavljaju svoj put prema ostvarenju snova i želji da zaigraju u finalnoj utakmici 2. studenog u Yokohami za pokal Williama Webb Ellisa. Prvi put u povijesti Svjetskih prvenstava među ovim probranim društvom u četvrtfinalu, između četiri osvajača Svjetskog kupa (Novi Zeland, Australija, Južna Afrika i Engleska) i trostrukog finalista (Francuska) je i Japan. Mogu li napraviti još jedan korak više, iznenaditi favorita Južnu Afriku? Male su šanse, ali ipak postoje.

Raspored do kraja Engleska – Australija (subota, 9.15 sati, Oita) Englezi su imali težak dvoboj s Argentinom, no i neodigrani susret s Francuzima, imaju svježinu, odličnu momčad. Ali znaju i kiksati. Australija još nije pokazala sve što može, osim toga samo su jednom ispali u četvrtfinalu, njihovi su dometi uvijek prema završnom kvartetu. Novi Zeland – Irska (subota, 12.15 sati, Chofu) All Blacks su do sada se činili najuvjerljiviji, no protivnici im ipak nisu biti visoka razina, jedan ozbiljan susret protiv Južne Afrike je pokazao svu silu, osim toga branitelji su naslova, ne čini nam se da će ga lako prepustiti. Irska do sada nikada nije prošla četvrtfinale, mogli bi opet „zapeti“. Japan je pokazao da su ranjiviji nego se misli. Wales – Francuska (nedjelja, 9.15 sati, Oita) Velšani imaju puno veći potencijal nego to rezultati govore znaju u drugoj fazi „šarati“, doživjeti neugodne nokaute. Čini se da su sazreli za veliki rezultat na ovom prvenstvu. Francuzi nam se pak ne čine kao momčad za novo finale, možda griješimo, ali tipujemo na Wales. Japan – Južna Afrika (nedjelja, 12.15 sati, Chofu) Domaćin je napravio puno, osvježenje je ovog prvenstva, rezultat iznad svih očekivanja. Možda će nam biti i žao njihovog ispadanja, ali takav je ždrijeb. Južna Afrika je ponovno moćna i mnogi je vide u velikom finalu i to ne bez razloga, upravo dvoboj s Novim Zelandom je pokazao najviše, mnogi priželjkuju upravo tj dvoboj zadnjeg dana u Yokohami. Polufinala se igraju 26. I 27 listopada – početak u 11 sati, Yokohama Dvoboj za broncu – 1. studenog, - početak u 11 sati, Tokyo stadium, Chofu Finale – 2. studenog – početak u 11 sati, Yokohama

Prvi put u povijesti neodigrani susreti Ovo svjetsko prvenstvo pamtit ćemo i po prvi put u povijesti svjetskih prvenstava neodigranim utakmicama u grupnoj fazi natjecanja. Organizacijski odbor bio je prisiljen otkazati tri utakmice zbog nailaska „Super tajfuna“ Hagibis čime je ozbiljno narušen integritet Svjetskog prvenstva u ragbiju 2019. Svjetska ragbijaška, a time i sportska javnost uskraćena je za susrete Engleska - Francuska, N. Zeland – Italija te Namibija – Kanada. Iako vođena s ciljem zaštite života natjecatelja i gledatelja, te imovine, ova administrativna odluka o dodjeljivanju po dva boda svakoj momčadi bez mogućnosti da se utakmice odigraju na drugom mjestu, izazvala je goleme štete kako na financijskom planu tako i ugledu Svjetske ragbijaške federacije. Odluka je donesena, a svijetom kruže snimke ragbijaša Kanade kako pomažu lokalnoj zajednici u Kamaishiju u sanaciji šteta i posljedica naleta super tajfuna.