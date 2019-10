'Nije trebao boksati, bio je momak iz dobre obitelji'; Ipak nije izdržao: 27-godišnji američki boksač podlegao ozljedama zadobivenim u meču

Strašna vijest potresla je boksački svijet. U srijedu je preminuo Patrick Day, 27-godišnji Amerikanac koji je završio u bolnici nakon što je pretrpio težak nokaut u meču protiv Charlesa Conwella, piše Fightsite.hr.

Kobni meč dogodio se u Chicagu na uvodnom programu velike DAZN-ove priredbe koju su predvodili Usyk i Witherspoon. Day je tijekom dvoboja dvaput bio u nokdaunu, u četvrtoj i osmoj rundi, a potom je i nokautiran u desetoj. Posljedice su odmah bile zastrašujuće. Day je završio u nesvijesti pa je hitno operiran u Northwestern Memorial bolnici. Završio je u induciranoj komi s teškim ozljedama mozga i liječnici su se nekoliko dana borili za njegov život. Bila je to neizvjesna bitka, a onda je u srijedu stigla najgora vijest.



Njegovu smrt potvrdio je i njegov promotor Lou DiBella.



"Patrick Day nije trebao boksati. On je dolazio iz dobre obitelji, bio je pametan, obrazovan, imao je zdrav pogled na život i na raspolaganju druge načine za zaradu. No, on je izabrao boks, znajući s kakvim se rizicima svaki borac suočava kad ulazi u ring. Boks je ono što je Pat volio raditi. To je bio njegov način da nadahne ljude i zbog toga se osjećao živim", stajalo je u priopćenju nakon njegove smrti.



Patrick Day je bivši "New York Golden Gloves" prvak i boksač koji je bio američka zamjena na Olimpijskim igrama 2012. godine. U profesionalnoj karijeri imao je 17-4-1.